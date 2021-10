Omzetkrimp Besi in lijn met verwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft in het derde kwartaal de omzet conform verwachting zien dalen en rekent op een verdere afname in de laatste drie maanden van dit jaar. Dit bleek dinsdag uit de kwartaalcijfers van de toeleverancier van de halfgeleiderindustrie uit Duiven.

Topman Richard Blickman wees in een toelichting op de aanhoudende problemen in de aanvoerketen. Ook was de CEO te spreken over de vervolgorders voor hybrid bonding.

Besi is zijn aanwezigheid in de VS en Taiwan aan het opvoeren om de plannen van zijn klanten voor nieuwe fabrieken te ondersteunen. Om die reden is Besi ook bezig zijn productiecapaciteit voor hybrid bonding "significant" te vergroten.

Besi behaalde afgelopen kwartaal een omzet van 208,3 miljoen euro, een afname op kwartaalbasis van 7,9 procent, en haalde daarnaast voor 209,2 miljoen euro aan orders binnen. Besi rekende op een omzetdaling van 5 tot 15 procent, in lijn met de seizoenspatronen.

In het tweede kwartaal haalde Besi voor 200 miljoen euro aan orders binnen. In de eerste drie maanden van dit jaar was dit nog 327 miljoen euro.

De brutomarge bedroeg afgelopen kwartaal 60,4 procent, in lijn met de 60 tot 62 procent waarop de onderneming ook had gerekend. De operationele kosten daalden met 9,5 procent, waar 5 tot 10 procent was voorzien door Besi.

De nettowinst daalde met krap 10 procent naar 84,2 miljoen euro en dit leverde een winst per aandeel op van 1,08 euro.

Aan het einde van het kwartaal had Besi nog 288 miljoen euro in kas, een plus van 39,2 procent op kwartaalbasis.

Vierde kwartaal

Voor het vierde kwartaal rekent Besi op een omzetdaling met 5 tot 15 procent op kwartaalbasis. Besi wees op nieuw geïntroduceerde producten, de inzet van toegevoegde capaciteit en gebruikelijke seizoenspatronen. De brutomarge wordt ingeschat op 59 tot 61 procent.

ING rekende voorafgaand aan de cijfers van vanochtend voor de laatste drie maanden van dit jaar op 126 miljoen euro aan orders en 196 miljoen euro aan omzet. Doorgaans daalt de omzet van Besi van het derde naar het vierde kwartaal met ongeveer 15 procent, aldus ING, maar de bank hield het voor dit jaar op een afname van slechts 5 procent. Daarmee lijkt te bank nu te behoudend.

Lange termijn

Begin juni verhoogde Besi de doelstellingen voor de lange termijn. Aanvankelijk mikte Besi op een omzet van 800 miljoen euro, maar inmiddels rekent het bedrijf op meer dan een miljard euro. Ook werd de halfgeleiderspecialist optimistischer over de brutomarge. Die doelstelling ging van 55 tot 60 procent naar 57 tot 62 procent.

