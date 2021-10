'Ogen gericht op outlook Besi' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De kwartaalcijfers van BE Semiconductor Industries zullen geen grote verrassingen opleveren. Dit verwachten analisten geraadpleegd door ABM Financial News. "Ik verwacht weinig spektakel, want het gaat goed", aldus analist Michael Roeg van Degroof Petercam. Voor het derde kwartaal rekent Besi op een omzetdaling op kwartaalbasis van 5 tot 15 procent, in lijn met de seizoenspatronen, en een brutomarge tussen de 60 en 62 procent. De operationele kosten lopen naar verwachting met 5 tot 10 procent terug. Analist Marc Hesselink van ING zal vooral kijken naar de orderinstroom en de outlook voor het lopende vierde kwartaal. In het tweede kwartaal haalde Besi voor 200 miljoen euro aan orders binnen. In de eerste drie maanden van dit jaar was dit nog voor 327 miljoen euro. Voor het derde kwartaal rekent ING op 140 miljoen euro, met een omzet van 207 miljoen euro. Voor het vierde kwartaal zal Besi volgens ING mikken op 126 miljoen euro aan orders en 196 miljoen euro omzet. Doorgaans daalt de omzet van Besi van het derde naar het vierde kwartaal met ongeveer 15 procent, aldus ING, maar Hesselink houdt het voor dit jaar op een afname van slechts 5 procent. Lange termijn Begin juni verhoogde Besi de doelstellingen voor de lange termijn. Aanvankelijk mikte Besi op een omzet van 800 miljoen euro, maar inmiddels rekent het bedrijf op meer dan een miljard euro. Ook werd de halfgeleiderspecialist optimistischer over de brutomarge. Die doelstelling ging van 55 tot 60 procent naar 57 tot 62 procent. Besi opent dinsdag voorbeurs de boeken. Bron: ABM Financial News

