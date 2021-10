Kleine winsten op Europese aandelenmarkten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur op kleine winsten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg fractioneel naar 472,08 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,3 procent op 15.581,80punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,1 procent op 6.728,90 punten. De Britse FTSE 100 noteerde een half procent in het groen op 7.239,29 punten.

"In Europa zien we over de volledige lijn dat de beleggers de week aanvatten met enige euforie", aldus beleggingsspecialist Kevin Verstraete van onlinebroker Lynx.

"De mondiale beurzen blijven veerkrachtig en kalm in een periode die wordt gekenmerkt door veel productieproblemen, een aantrekkende inflatie en nieuwe bewijzen dat de steunmaatregelen afgebouwd zullen worden", zo stelden analisten van SEB.

Toch blijft het beeld op de beurzen wat verdeeld, zo merkte analist Michael Hewson van CMC Markets op. "De Dow Jones- en S&P 500-index zochten recordniveaus op, terwijl de Europese aandelenmarkten afgelopen week achterbleven en de week met verlies afsloten”, aldus Hewson. "Ondanks dat er richting het einde van de week nog een poging werd gedaan een deel van de verliezen eerder in de week in te lopen."

Hewson zag de beurzen in Europa eind vorige week vooral herstellen door beter dan voorziene bedrijfsresultaten en afgenomen zorgen over Evergrande, nadat de Chinese vastgoedontwikkelaar op het laatste moment toch een rentebetaling op uitstaande leningen deed.

Hewson merkte op dat bedrijven tot dusver de hogere prijzen kunnen doorbereken aan klanten, zonder dat zij een terugval zien in de verkoopcijfers. "Tegelijk hebben consumenten ook te kampen met een continu veranderend economisch klimaat."

Volgens Hewson zijn er veel zorgen over nieuwe coronabesmettingen wereldwijd. In China werden nieuwe reisrestricties doorgevoerd, terwijl Singapore opnieuw in een lockdown is, zo merkte de analist op. Ook in het Verenigd Koninkrijk worden de teugels volgens hem wat strakker aangetrokken om een nieuwe golf in te dammen.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1622. De olieprijzen stegen circa een half procent.

Bedrijfsnieuws

Just Eat Takeaway.com moet zijn belang in het Amerikaanse Grubhub tegen het einde van 2021 verkopen of afsplitsen. Dit is de strekking van een brief die aandeelhouder Cat Rock maandag stuurde naar de Amsterdamse maaltijdbezorger. Het aandeel Just Eat handelde rond de slotkoers van vrijdag.

De verkoop van de genationaliseerde probleembank Banca Monte dei Paschi di Siena aan de Italiaanse grootbank UniCredit gaat niet door, omdat een prijsverschil van 2 miljard euro niet kon worden overbrugd. Het aandeel UniCredit leverde 0,9 procent in.

Novartis heeft in een Fase 3 studie met een potentiële behandeling van longkanker niet het gewenste resultaat behaald. De studie, Canopy-1, liet geen statistische verbetering zien in overleving en ook geen signalen dat dankzij de behandeling de progressie van de ziekte werd afgeremd. Het aandeel leverde 0,8 procent in.

HSBC heeft in het derde kwartaal de nettowinst ruimschoots zien verdubbelen op jaarbasis en kondigde een grootschalig inkoopprogramma van eigen aandelen aan ter waarde van maximaal 2 miljard dollar. Het aandeel won in Londen een procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een groene opening tegemoet.

De S&P 500 index daalde vrijdag 0,1 procent tot 4.544,90 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 35.677,02 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent lager op 15.090,20 punten.