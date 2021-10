Jitse Groen zegt nee tegen voorstel Cat Rock

(ABM FN-Dow Jones) GrubHub heeft veel strategische waarde en zal daarom een partij zijn in de consolidatie van de Amerikaanse markt voor maaltijdbezorgers. Dit zei eigenaar Just Eat Takeaway maandag in reactie op een brief van zijn teleurgestelde aandeelhouder Cat Rock.

Cat Rock baalt van de enorme onderwaardering van Just Eat Takeaway en denkt dat het afsplitsen of verkopen van GrubHub de oplossing is.

De aandeelhouder noemde de onderwaardering van Just Eat Takeaway een groot risico. "Het geeft concurrenten groen licht om te investeren in de markten waarin Just Eat Takeaway.com actief is, waardoor de maaltijdbezorger gevoelig wordt voor overnamebiedingen die onder de intrinsieke waarde liggen."

Cat Rock stelde dat Just Eat Takeaway.com een "logische" oplossing in handen heeft om dit probleem snel op te lossen, namelijk door Grubhub af te stoten. Dit zou een verdubbeling van de koers van Just Eat Takeaway.com opleveren.

Just Eat zei maandag in een reactie op de kritiek van Cat Rock dat de overname van GrubHub nog maar 4 maanden geleden is afgerond. En ondanks een aantal specifieke problemen waarmee GrubHub worstelt, gaat het om een groot en groeiend bedrijf met een goede onderliggende winstgevendheid, aldus de Amsterdammers. Er ligt ook een duidelijk verbeterplan, aldus Just Eat.

De maaltijdbezorger herhaalde maandag dat het verwacht deel te nemen aan een consolidatieslag op de Amerikaanse markt. Dat denkt het Amsterdamse bedrijf vanuit kracht te doen, met de strategische waarde van GrubHub in het achterhoofd.

Tot slot zei Just Eat Takeaway nog input van aandeelhouders te waarderen en mee te nemen in zijn overwegingen.