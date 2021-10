Vakbonden willen loonsverhoging bij PostNL Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) Vakbonden Bond van Post Personeel en CNV Publieke Diensten willen een structurele loonsverhoging van 6 procent per jaar in de nieuwe cao met PostNL, naast extra waardering voor postbezorgers die langer in dienst blijven. Dat blijkt uit een brief van de bonden die maandag is gepubliceerd. De vakbonden wijzen op de grote inspanningen die de medewerkers hebben geleverd tijdens de coronacrisis en de voltooiing van de samenvoeging van PostNL en Sandd, waardoor de concurrentie op de postmarkt is afgenomen. Dit heeft geleid tot goede resultaten van PostNL, wat volgens de bonden een forse loonsverhoging mogelijk zou maken. De vakbonden wijzen ook op de inflatie en het overheidsbeleid die de koopkracht van medewerkers verminderen. Ze eisen daarom minimaal een verbetering van de koopkracht. De hogere lonen zijn ook nodig om meer postbezorgers aan te trekken, gezien de krapte op de arbeidsmarkt, ook om te voorkomen dat de huidige bezorgers opdraaien voor de onderbezetting. Bron: ABM Financial News

