Aandeelhouder Cat Rock dringt bij Just Eat aan op verkoop Grubhub

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com moet zijn belang in het Amerikaanse Grubhub tegen het einde van 2021 verkopen of afsplitsen. Dit is de strekking van een brief die aandeelhouder Cat Rock maandag stuurde naar de Amsterdamse maaltijdbezorger.

Cat Rock wil dat Just Eat Takeaway.com zich opnieuw gaat focussen op zijn activiteiten om de "enorme en schadelijke" onderwaardering van de maaltijdbezorger aan te pakken. Volgens de aandeelhouder hoort daar een verkoop of afsplitsing van het overgenomen Amerikaanse Grubhub bij.

"We zijn blij dat Just Eat Takeaway.com tijdens zijn beleggersdag een heldere visie presenteerde [en] dat het bestuur een consolidatie in de Verenigde Staten als onvermijdelijk beschouwt en verwacht hier een rol in te gaan spelen", zo stelt managing partner Alex Captain van Cat Rock.

"Maar de maaltijdbezorger slaagt er niet in om de onderwaardering aan te pakken en de beleggersdag legde dit probleem bloot."

Captain noemde de onderwaardering een groot risico voor de activiteiten van Just Eat Takeaway.com, omdat dit de maaltijdbezorger beperkt in zijn financiële en strategische flexibiliteit. "Het geeft concurrenten groen licht om te investeren in de markten waarin Just Eat Takeaway.com actief is, waardoor de maaltijdbezorger gevoelig wordt voor overnamebiedingen die onder de intrinsieke waarde liggen."

Cat Rock stelde dat Just Eat Takeaway.com een "logische" oplossing in handen heeft om dit probleem snel op te lossen, namelijk door Grubhub af te stoten. De teleurgestelde aandeelhouder is van mening dat het afstoten van Grubhub een verdubbeling van de koers van Just Eat Takeaway.com kan betekenen. "De overname van Grubhub verlaagt de financiële flexibiliteit van Just Eat Takeaway.com, leidt alleen maar af en brengt twijfels onder beleggers over de motivatie en het inschattingsvermogen van het bestuur."

Als het management van JET er niet in slaagt om op uiterlijk 31 december 2021 stappen te hebben gezet, “zal het ons en andere aandeelhouders duidelijk zijn dat het JET-management niet snel en besluitvaardig genoeg kan handelen om te concurreren in een snel veranderende sector zoals online voedselbezorging", benadrukte Cat Rock.

Cat Rock heeft naar eigen zeggen een belang van 6,5 procent in Just Eat Takeaway.com.