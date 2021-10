'Geen vuurwerk bij KPN verwacht'

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft in het derde kwartaal van 2021 vlakke resultaten geboekt ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit de analistenconsensus die het telecombedrijf zelf heeft gepubliceerd.

De gemiddelde voorspelling voor de aangepaste EBITDA na leases ligt op 606 miljoen euro, waar dat in het derde kwartaal van vorig jaar 598 miljoen euro was en in het afgelopen tweede kwartaal 589 miljoen euro. Deze kleine stijging schrijft ING toe aan lagere kosten voor IT en personeel. KPN zei zelf al dat een deel van de kostenbesparingen dit jaar vooral in de tweede helft van 2021 zou vallen. Dit doet de groei van de EBITDA volgens analist David Vagman van ING in het derde kwartaal goed, maar vooral in het vierde kwartaal kan dit resultaat flink stijgen met 4,9 procent.

De omzet daalde volgens de consensus vermoedelijk nipt op jaarbasis, van 1.299 naar 1.293 miljoen euro. Analist Vagman wees hier op een daling van de inkomsten uit roaming in combinatie met een teruglopende omzet uit de zakelijke tak ten opzichte van een jaar eerder. De omzet uit de zakelijke tak zal met 4,1 procent wel minder hard dalen dan de terugval van 4,4 procent op jaarbasis in het tweede kwartaal van dit jaar, zo voorziet ING.

Vagman verwacht dat de omzet uit de consumententak licht kan aantrekken, zowel op jaarbasis als op kwartaalbasis, dankzij een aantrekkende omzet uit vaste en mobiele abonnementen dankzij de aanwas van nieuwe klanten. De groei wordt echter geremd door de omzet uit legacy-diensten, aldus Vagman.

Onder de streep resteerde vermoedelijk een nettowinst van 149 miljoen euro, tegen 132 miljoen euro een jaar eerder.

De vrije kasstroom daalde op jaarbasis naar verwachting van 241 naar 225 miljoen euro.

Meer concurrentie

De recente verkoop van T-Mobile Nederland door Deutsche Telekom aan Apax en Warburg Pincus, kan zorgen voor meer concurrentie in de toch al volwassen Nederlandse telecommarkt, zo meent analist Konrad Zomer van ABN AMRO Oddo. De analist denkt dat Warbug en Pincus de uitrol van glasvezel zullen versnellen, en direct zullen concurreren met KPN. Daardoor neemt het risico van teveel aanbod toe, waarschuwt hij.

Op de vaste lijn verwacht Zomer niet veel meer concurrentie, maar dat is anders voor de mobiele markt. Hij voorziet hier meer prijsconcurrentie. "KPN verloor al geleidelijk marktaandeel in de afgelopen jaren" aan VodafoneZiggo en T-Mobile, en Zomer denkt dat deze trend doorzet.

Verder vrezen beleggers bovendien voor nieuwe regelgeving over de prijzen voor kabelinternet, hetgeen voor KPN een negatieve impact kan hebben op de cijfers en de prijskracht op dit vlak, zo merkten analisten van Berenberg op. De analisten denken echter dat de soep niet zo heet wordt geserveerd als ze wordt opgediend.

Outlook

KPN rekent voor dit jaar op een vrije kasstroom van circa 765 miljoen euro, waardoor een dividend over 2021 van 13,6 cent per aandeel mogelijk is. De aangepaste EBITDA na leases zal dit jaar uitkomen op 2.345 miljoen euro en de investeringen op 1,2 miljard euro, denkt KPN.

De consensus mikt voor 2021 op een vrije kasstroom van 772 miljoen euro en een aangepaste EBITDA na leases van 2.351 miljoen euro.

Voor 2023 rekent KPN op een lichte stijging van de aangepaste EBITDA na leases tot meer dan 2.450 miljoen euro. Ook streeft KPN een progressief dividendbeleid na met een jaarlijkse groei van 3 tot 5 procent.

KPN opent dinsdag voorbeurs de boeken.