UniCredit neemt Monte dei Paschi niet over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De verkoop van de genationaliseerde probleembank Banca Monte dei Paschi di Siena aan de Italiaanse grootbank UniCredit gaat niet door, omdat een prijsverschil van 2 miljard euro niet kon worden overbrugd. Dat meldden de gesprekspartners zondag, na maandenlange gesprekken. Het is een tegenvaller voor de Italiaanse regering, die geleid wordt door de voormalige president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi. Italië moet de bank voor april privatiseren, volgens een overeenkomst die werd gesloten met de Europese autoriteiten, nadat de Toscaanse bank in 2017 werd gered door Rome. UniCredit, waar de fusie- en overnamespecialist Andrea Orcel aan het roer staat, ging deze zomer in gesprek met het Italiaanse ministerie van financiën over Monte dei Paschi. UniCredit wilde alleen onderdelen overnemen, maar bijvoorbeeld niet de hoofdkantoren, de slechte leningen, en veel van de filialen in het zuiden van Italië. Ook zou de overname de kapitaalpositie van UniCredit niet mogen verzwakken en wilde Orcel niet opdraaien voor de kosten van diverse rechtszaken die lopen tegen de Toscaanse bank. UniCredit wilde daarom dat de Italiaanse overheid meer dan 7 miljard euro in Monte Paschi zou steken, terwijl de regering niet verder wilde gaan dan 5 miljard euro. Het geld zou ook worden gebruikt om 7.000 medewerkers of ongeveer één van de drie personeelsleden van Monte dei Paschi te ontslaan. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.