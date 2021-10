AEX start drukke cijferweek vermoedelijk nipt hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat de nieuwe handelsweek vermoedelijk met een kleine winst van start.

Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,2 procent. Wall Street sloot vrijdagavond verdeeld en ook de Aziatische beurzen laten vanochtend een gemengd beeld zien.

Het Damrak zit al twee weken flink in de lift en de hoofdindex scherpte de afgelopen drie handelsdagen zijn hoogste stand ooit aan. Vrijdag stond er op Beursplein 5 een slotstand van 812,97 punten op de borden.

Vooral de overweging van halfgeleiders, die profiteren van een sterk herstel van de vraag naar chips, leidde de afgelopen weken tot een flinke outperformance ten opzichte van de Europese hoofdindices, terwijl ook indexzwaargewicht Royal Dutch Shell zijn steentje bijdraagt dankzij de aanhoudende stijging van de olieprijzen.

Ondanks de uiterst optimistische stemming op de beurzen worden beleggers geconfronteerd met veel onzekerheden. Verstoringen in de aanvoerketen en stijgende grondstoffenprijzen jagen momenteel de inflatie aan, waardoor centrale banken wereldwijd op het punt staan voorzichtig de handrem aan te trekken. Het rendement op Amerikaanse staatsleningen zit in de lift.

Afgelopen week lieten beleggers zich echter vooral inspireren door de vrijgave van overwegend positieve kwartaalcijfers.

"In een kwartaal waarin we dachten dat de zaken zouden vertragen en er bezorgdheid was over hoe de winstmarges eruit zouden zien, doen de bedrijven het nog steeds goed", concludeerde strateeg Victoria Fernandez van Crossmark Global Investments. De impact van stijgende grondstofprijzen- en inkoopkosten is bij Amerikaanse bedrijven vooralsnog beperkt.

Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 vrijdagavond met 0,1 procent nipt lager en de index doorbrak daarmee een winstreeks van zeven opeenvolgende handelsdagen. De Dow Jones sloot vrijdag wel op een recordstand, terwijl techbeurs Nasdaq juist 0,8 procent prijs gaf.

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend overwegend met bescheiden winsten in het groen, met uitzondering van de beurs in Japan, waar een verlies van bijna 1 procent op de borden staat. HSBC bank noteert vrijwel onveranderd ondanks rapportering van een winstverdubbeling op jaarbasis en de aankondiging van een aandelen inkoopprogramma van maximaal 2 miljard dollar.

Het aandeel van de in zwaar weer verkerende projectontwikkelaar Evergrande komt ook nauwelijks van zijn plaats. Het concern meldde dit weekend dat het werk gaat hervatten aan ruim 10 vastgoedprojecten nadat de vastgoedreus eind vorige week door het doen van rente-betalingen ternauwernood wist te voorkomen dat het de status van wanbetaler zou krijgen.

De olie-futures klimmen vanochtend tot 1 procent. Vrijdag koerste de Amerikaanse olie-future al 1,5 procent hoger naar 83,76 dollar per vat en de olieprijzen noteren rond het hoogste niveau in 7 jaar tijd.

De recente stijging van de olieprijs is volgens analisten met name het resultaat van de stijgende aardgasprijzen die leiden tot een grotere vraag naar ruwe olie, met name in China en andere Aziatische landen, omdat nutsbedrijven overschakelen van gas- en kolen naar olie.

Energiegrondstoffen "kunnen niet elke dag stijgen en we kunnen verwachten dat deze sector volatiel zal blijven. Maar het komt erop neer dat het aanbod beperkt blijft en de vraag robuust is, en als we een vroege en koude start van de winter krijgen, moeten we voorbereid zijn op veel hogere prijzen voor energiegrondstoffen", waarschuwde marktanalist Tom Essaye van Sevens Report Research.

De bedrijfsagenda is traditioneel op maandagen karig gevuld, alhoewel vanavond wel social-mediagigant Facebook kwartaalcijfers zal overleggen.

Later deze week zal sprake zijn van de drukste dagen van het kwartaalcijferseizoen, met onder meer Apple, Amazon.com, Exxon Mobil en vele anderen.

Op het Damrak zal de aandacht uitgaan naar onder meer rapportages van Royal Dutch Shell, Air France-KLM, ASMI, Heineken en KPN.

Op macro-economisch vlak hebben beleggers vandaag oog voor de vrijgave van de gezaghebbende Duitse conjunctuur-indicator ZEW-index.

Bedrijfsnieuws

Credit Suisse verlaagde het koersdoel voor Philips van 49,00 euro naar 42,00 euro bij handhaving van het Neutraal advies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde vrijdag 0,1 procent tot 4.544,90 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 35.677,02 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent lager op 15.090,20 punten.