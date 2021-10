HSBC ziet winst ruimschoots verdubbelen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) HSBC heeft in het derde kwartaal de nettowinst ruimschoots zien verdubbelen op jaarbasis en kondigde een grootschalig inkoopprogramma van eigen aandelen aan. Dit bleek maandag uit cijfers van de bank. HSBC zag daarmee het winstmomentum van eerder in het jaar aanhouden, nadat eerder gereserveerde bedragen om kredietverliezen als gevolg van de coronacrisis op te vangen, weer vrijvielen. De nettowinst steeg afgelopen kwartaal op jaarbasis van 1,4 miljard naar 3,5 miljard dollar. Daarmee werden de verwachtingen van analisten overtroffen, zo bleek uit data van FactSet. De inkomsten trokken met 1 procent aan tot 12,0 miljard dollar, vooral dankzij gunstige wisselkoerseffecten. Tevens kondigde HSBC een inkoopprogramma van eigen aandelen aan van maximaal 2 miljard dollar, nu de vooruitzichten en de sterke kapitaalpositie dit toelaten. "Hoewel we een terughoudende outlook hanteren, zijn we van mening dat de dieptepunten uit eerdere kwartalen achter ons liggen", zei CEO Noel Quinn in een toelichting. Vooruitkijkend verwacht de bank dat de druk op de leenactiviteiten verder afneemt, nu de economieën wereldwijd herstellen en centrale banken de beleidsrentes weer willen verhogen. Over de zorgen omtrent de Chinese vastgoedsector, zei HSBC dat het geen directe kredieten heeft verstrekt aan ontwikkelaars die in de "rode categorie" vallen en slechts een beperkte blootstelling heeft aan klanten die binnen de "oranje categorie" vallen. Beijing hanteert deze kleurcodes om aan te geven hoe hoog de liquiditeitsrisico's zijn voor dergelijke vastgoedontwikkelaars. Bron: ABM Financial News

