China beperkt opnieuw reizen vanwege coronavirus Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) China heeft besloten om opnieuw reisbeperkingen in te voeren in sommige regio’s in reactie op een sterke opleving van het coronavirus. In elf Chinese provincies neemt het aantal besmettingen fors toe. Agressieve maatregelen kunnen de economische groei in gevaar brengen, aldus analisten van IG. De Aziatische beurzen lieten vanochtend een verdeeld beeld zien, met verliezen voor de Nikkei-index, maar bescheiden winsten in Shanghai en Hongkong. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.