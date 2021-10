Uitgelicht: week in beeld

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De afgelopen handelsweek werd gedomineerd door een stroom aan kwartaalcijfers, zorgen over de hoge inflatie en problemen in de aanvoerketen, die het economisch herstel na de coronaviruspandemie bedreigen.

Daarnaast staken de liquiditeitsproblemen van vastgoedreus China Evergrande opnieuw de kop op, hoewel beleggers vrijdag opgelucht reageerden op het nieuws dat de in moeilijkheden verkerende vastgoedgroep een achterstallige rentebetalingen heeft gedaan aan internationale obligatiehouders.

Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan trapte voor de camera van ABM Financial News de week op maandag af. "Britse aandelen ogen goedkoop, zowel tegenover hun wereldwijde tegenhangers als hun eigen langetermijngeschiedenis, wat voor langetermijnbeleggers een potentieel aantrekkelijk instapmoment biedt", zei de strateeg.

De economische vooruitzichten van het Verenigd Koninkrijk lijken gunstig, met een verwachte reële groei van het bruto binnenlands product van meer dan 5 procent in 2022.

"Consumenten hebben samen een enorm spaaroverschot door de pandemie en de indicatoren over de investeringsplannen van bedrijven zijn sterk verbeterd. De verwachting is misschien dat deze sterke economische vooruitzichten al in de markten zijn ingeprijsd, maar als je de koers-winstverhoudingen van de FTSE All-Share vergelijkt met die van ontwikkelde markten, de MSCI World, staat de Britse index bijna op een recordhoge waarderingskorting", betoogt Juvyns.

Naarmate de bedrijfswinsten stijgen door de sterke economische groei, zouden Britse aandelen daarvan moeten kunnen profiteren, denkt hij.

Klik hier voor: Britse aandelen kansrijk

Op woensdag kwam technisch analist Roelof-Jan van den Akker met een technische update over de richting van de AEX. De Amsterdamse hoofdgraadmeter ligt op schema voor de koersdoelen voor dit jaar op 855 en 900 punten, zei de technisch analist.

"Eerste belangrijke weerstanden komt de koers tegen richting de bovenkant van het lange termijn stijgende trendkanaal, dat in de afgelopen maanden zo’n 5 tot 6 keer succesvol is getest. Deze belangrijke weerstandslijn ligt nu op circa 822 punten. Een korter stijgend trendkanaal laat zien dat een test van de bovenkant tot de mogelijkheden behoort op thans 835 punten", zei de technisch analist.

"Door de uitbraak richting nieuwe toppen verschuiven we de aandacht naar belangrijke steunniveaus voor zowel de korte- als lange-termijn belegger. De opgebouwde winsten moeten beschermd worden", waarschuwde Van den Akker.

Voor de korte termijn is volgens hem de zone 803 tot 794 punten van belang. "We willen geen dagslotkoers meer zien onder de horizontale steun op 796,74 punten. Dat zou een verzwakking betekenen", zei de analist. "Voor de lange termijn belegger is het zaak dat de koers op maandbasis niet sluit onder de slotkoers van de maand september op 771,94 punten."

Klik hier voor: AEX op koers richting 855 en 900 punten

Analist Jos Versteeg van InsingerGilissen boog zich over de resultaten van ASML. De licht tegenvallende omzet van het bedrijf in het derde kwartaal is volgens de analist geen reden tot zorg.

Klik hier voor: geen reden voor zorgen over ASML

Een dag later gaf vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International een marktupdate voor de camera van ABM Financial News. De AEX kan gewoon doorstijgen, mits het Chinese Evergrande geen roet in het eten gooit, meent hij.

Een niveau van 850 punten [voor de AEX] is volgens Van Eerden niet onwaarschijnlijk.

De vermogensbeheerder neemt de handelsweek door en blikt vooruit naar volgende week. AkzoNobel, Unilever, Philips en Randstad passeerden de revue, evenals de beleggersdag van Just Eat Takeaway.

Klik hier voor: AEX stoomt op naar 850 punten

Na het imponerende herstel van het afgelopen jaar steven we mogelijk af op een stagflatoire winter, een periode van hogere inflatie en tragere economische groei. Dit zei Grethe Schepers, Director of Research Multi Asset van Fidelity International, vrijdag voor de camera van ABM Financial News.

Schepers verwijst daarbij naar de Fidelity Leading Indicator (FLI) van oktober. De FLI is een maatstaf om de richting en het momentum van de economische groei wereldwijd te voorspellen op de korte termijn.

Klik hier voor: periode van stagflatie in verschiet

Tot slot dook beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN AMRO in de wereld van decentrale digitale databases, tokenisatie en digitale valuta.

Deze kunnen dankzij reguliering zorgen voor een wereldwijde productieverbetering en toenemende welvaart, zei de strateeg.

Wessels verwacht daarbij dat de economie steeds meer verschuift van een platform-economie naar een protocol-economie. Hoe dat precies zit, leg hij uit.

Klik hier voor: hogere welvaart door digitaal geld