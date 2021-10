Valuta: euro blijft in glijvlucht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De nieuwe rentevergadering van de Europese Centrale Bank aanstaande donderdag lijkt een saaie bedoening te worden. Dit stelt valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst. "Vooral ook omdat de bank bij de vorige bijeenkomst in september veel belangrijke beslissingen vooruit heeft geschoven naar de vergadering in december", aldus Derks. De valuta-expert wijst er echter ook op dat er sinds de bijeenkomst van de ECB in september het nodige is veranderd. "Als gevolg van de oplopende aardgasprijs is de inflatie in de eurozone opgelopen tot 3,4 procent op jaarbasis. Dat is het hoogste niveau in 13 jaar. Hierdoor neemt de druk toe op de ECB om toe te werken naar een beleidswijziging." Economen verwachten evenwel dat de ECB pas eind 2023 de rente verhoogt. Dan heeft de Amerikaanse Federal Reserve er mogelijk al een aantal renteverhogingen op zitten en "aan de overkant van het Kanaal lijkt de Britse rente zelfs in de eerste helft van volgend jaar al omhoog te gaan". "Europa hobbelt er op rentegebied achteraan en dat wordt weerspiegeld in de koers van de euro", concludeert Derks. Ten opzichte van de dollar heeft de euro dit jaar al 5 procent verloren en tegenover het Britse pond is dit zelfs 7 procent. "Zoals het er nu naar uitziet, komt er voorlopig geen verandering in de glijvlucht van de euro", voorziet Derks. Bron: ABM Financial News

