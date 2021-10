China start test met onroerendgoedbelasting - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) China gaat in bepaalde regio's van het land vijf jaar lang proeven houden om onroerendgoedbelasting te heffen. Dit meldde staatspersbureau Xinhua zaterdag nadat het Permanente Comité van het Nationale Volkscongres, het hoogste wetgevende orgaan in China, de plannen goedkeurde. Het Chinese kabinet maakt naar verwachting in de komende maanden meer details bekend van de pilots, waaronder in welke regio's deze worden uitgevoerd en hoe het belastingtarief zal worden vastgesteld. De Chinese president Xi Jinping wil al langer een landelijke onroerendgoedbelasting opleggen om speculeren op de woningmarkt in te dammen, de op hol geslagen prijzen te verlagen en de financiële last te verminderen voor gezinnen die al gebukt gaan onder stijgende onderwijs-, medische en andere kosten. Dit moet leiden tot een meer gelijkmatige verdeling van rijkdom over de 1,4 miljard inwoners in China. Een eerste voorstel om de belasting in zo'n 30 steden te testen is teruggebracht tot ongeveer 10 steden, zeiden ingewijden eerder tegen the Wall Street Journal. En een nieuwe wet die erop gericht is de belasting in het hele land te verhogen, zal waarschijnlijk pas rond 2025, het laatste jaar van het huidige vijfjarige ontwikkelingsplan, worden afgerond, aldus de bronnen. Het proefprogramma voor onroerendgoedbelasting dat zaterdag is aangenomen, loopt volgens Xinhua vijf jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de details van de uitvoering van de proeven worden vrijgegeven. Bron: ABM Financial News

