Olieprijs hoger gesloten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag hoger gesloten, nadat de olieprijs donderdag wegzakte van meerjarige hoogtepunten. De olieprijs kwam donderdag onder druk te staan, na een daling van de aardgasprijzen, in reactie op wekelijkse Amerikaanse voorraaddata, waaruit bleek dat de opslag van aardgas onverwacht sterk is gestegen. De recente stijging van de olieprijs is met name het resultaat van de stijgende aardgasprijzen. Stijgende aardgasprijzen hebben geleid tot een grotere vraag naar ruwe olie, met name in China en andere Aziatische landen, omdat nutsbedrijven overschakelen van gas- en kolengestookte stroomgeneratoren naar olie. Energiegrondstoffen "kunnen niet elke dag stijgen en we kunnen verwachten dat deze sector volatiel zal blijven. Maar het komt erop neer dat het aanbod beperkt blijft en de vraag robuust is, en als we een vroege en koude start van de winter krijgen, moeten we voorbereid zijn op veel hogere prijzen voor energiegrondstoffen", zei marktanalist Tom Essaye van Sevens Report Research. Een decemberfuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 1,5 procent, ofwel 1,26 dollar, hoger op 83,76 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

