Wall Street koerst af op licht lager slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag licht lager met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,1 procent tot 4.545,53 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 35.700,30 punten en de Nasdaq noteerde 0,8 procent lager op 15.091,41 punten.

Aandelen zijn de afgelopen dagen gestegen dankzij sterke winsten, waardoor de zorgen over inflatie en problemen in de toeleveringsketen, die het economisch herstel na de pandemie bedreigen, zijn weggenomen. "Bijna negen van tien Amerikaanse bedrijven die resultaten rapporteerden, hebben de verwachting van Wall Street overtroffen", zei marktanalist Mike Bell van JP Morgen Asset Management.

Daarnaast haalde de markt vrijdag steun uit het nieuws dat de in moeilijkheden verkerende vastgoedgroep China Evergrande een achterstallige rentebetalingen heeft gedaan aan internationale obligatiehouders.

De markt kwam tussentijds onder druk te staan na uitspraken van de voorzitter van de Federal Reserve. Jerome Powell waarschuwde in een paneldiscussie dat de hoge inflatie mogelijk tot ver in 2022 aanhoudt en dat de problemen in de aanvoerketen erger zijn geworden. Het is dan ook tijd om te gaan taperen, aldus Powell, die wel benadrukte dat het nog te vroeg is om ook de rente te verhogen.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag in de VS bekend dat de groei van de economische activiteit in de Verenigde Staten in oktober is versneld. De samengestelde inkoopmanagersindex voor de Verenigde Staten steeg van 55,0 tot 57,3, waarbij de groei in de dienstensector versnelde en de groei in de industrie vertraagde.

De euro/dollar noteerde op 1,1630. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1646 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1621 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 1,4 procent hoger.

Maandag staat in de Verenigde Staten op macro-economisch vlak slechts de publicatie van de Chicago Fed activiteitsindex van oktober geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van social media bedrijf Snap verloren donderdag nabeurs een kwart van hun waarde nadat het moederbedrijf van Snapchat met een voorzichtige outlook kwam voor het huidige kwartaal. Het aandeel daalde vrijdag 25,0 procent.

Intel wist donderdag nabeurs niet te overtuigen met de derdekwartaalcijfers, hoewel de outlook voor heel 2021 wel iets omhoog ging. De winst was ook beter dan verwacht, maar de omzet viel tegen. De chipreus heeft last van de wereldwijde problemen in de aanvoerketen, die een tekort van bepaalde componenten veroorzaken. Het aandeel verloor 12,0 procent.

Honeywell noteerde 2,6 procent lager. De leverancier van elektronische controle- en automatiseringssystemen heeft in het derde kwartaal hogere resultaten behaald maar paste wel de omzetverwachting voor heel 2021 neerwaarts aan als gevolg van de aanhoudende problemen in de aanvoerketen.

American Express heeft het afgelopen kwartaal de nettowinst veel hoger zien uitkomen. Winst en omzet waren ook beter dan verwacht. Het aandeel steeg 6,2 procent.

Beyond Meat verloor 13,8 procent, nadat de producent van vleesvervangers met een omzetwaarschuwing kwam als gevolg van een afgenomen vraag naar zijn producten. Beyond Meat rekent nu op een omzet van 106 miljoen dollar in het derde kwartaal, eerder was dit 120 tot 140 miljoen dollar.

Schlumberger noteerde 0,4 procent lager. De oliedienstverlener behaalde in het derde kwartaal weer winst en zag de omzet toenemen.