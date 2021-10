AEX met record het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is positief het weekend ingegaan. Bij een nieuwe hoogste stand ooit van 812,97 punten, steeg de AEX vrijdag 0,7 procent. Op weekbasis won de index 1,6 procent.

Volgens Ima Sammani van Monex Europe waren de markten optimistischer na de rente-aflossing van Evergrande. Het geplaagde Chinese vastgoedbedrijf loste de achterstallige rente op een buitenlandse obligatie af, waardoor het voorlopig niet als wanbetaler wordt bestempeld.

Halfgeleiders trokken vrijdag de kar in de AEX en zorgden voor een mooie winst richting het weekend. Het was een mooie beursweek, met veel aandacht voor kwartaalcijfers uit binnen- en buitenland. Vooralsnog slagen veel bedrijven erin om de verwachtingen te verslaan.

Desalniettemin is de fase van sterk groeiherstel voorbij, volgens ING. Aanhoudende problemen in de productieketen verzwakken het momentum en stuwen de inflatie omhoog. De vraag is dan ook of de Europese Centrale Bank in navolging van de Federal Reserve gaat ingrijpen in het monetaire beleid. De ECB maakt volgende week zijn rentebesluit bekend.

De Fed volgt een week later. Voorzitter Jerome Powell liet vrijdag van zich horen in een toespraak waarin hij waarschuwde dat de hoge inflatie mogelijk langer aanhoudt dan eerder gedacht. Powell zei ook dat de problemen in de aanvoerketen erger zijn geworden. Verder verwacht hij dat het afbouwen van de obligatie-opkopen medio 2022 is afgerond.

Wall Street zakte weg door de woorden van Powell. Ook de AEX leverde richting het slot nog een deel van de winst in.

Op macro-economisch vlak kregen inkoopdata uit Japan, de eurozone, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten vrijdag de aandacht. In de eurozone groeiden de industrie en dienstensector minder hard en daalde de samengestelde index van 56,2 in september tot 54,3 in oktober.

Volgens econoom Chris Williamson van Markit blijven de verstoringen in de aanvoerketen een groot probleem en is de eurozone het vierde kwartaal gestart met het zwakste groeimomentum sinds april.

In de VS is de start van het vierde kwartaal een stuk bemoedigender, aldus Williamson. De samengestelde inkoopmanagersindex steeg daar van 55,0 in september naar 57,3 deze maand. Verder draaide Japan van krimp naar groei, terwijl de Britse economie het groeitempo over oktober zag toenemen.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1630. Een vat WTI-olie werd een half procent duurder op 83 dollar. Donderdag namen de oliemarkten nog gas terug na de recente rally.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen wonnen de halfgeleiders Besi, ASMI en ASML wonnen zo'n 2 tot bijna 4 procent. Koploper Unibail-Rodamco-Westfield steeg zelfs ruim 4 procent. Just Eat Takeaway.com sloot de rij met een verlies van bijna 4 procent. Verder waren de verliezen in de AEX vrij beperkt.

In de AMX deden vastgoedaandelen WDP en Eurocommercial goede zaken, met winsten van 2 tot 4 procent. Air France-KLM verloor ruim 2 procent.

Onder de kleinere aandelen won vastgoedfonds Wereldhave ruim 5 procent na cijfers. Het vastgoedfonds zag in het derde kwartaal het herstel verder toenemen, maar de strategische uitdagingen blijven bestaan, zo stelde analist Herman van der Loos van Degroof Petercam.

Beursdebutant Ebusco won 2,6 procent en sloot op 23,60 euro.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen in het rood.