Futures voorspellen verdeelde opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen vrijdag een verdeelde opening voor Wall Street. Rond lunchtijd daalden de futures op de S&P 500 licht, terwijl die op de Dow Jones index 0,1 procent stegen. De Nasdaq gaat een 0,3 procent lagere opening tegemoet, onder meer vanwege een flinke koersval voor het aandeel Snap.

Beleggers nemen een adempauze, nadat de S&P donderdag nog een nieuwe recordstand bereikte. Er is opluchting nu het noodlijdende Chinese vastgoedfonds Evergrande een belangrijke rente-aflossing heeft gedaan, zodat het voorlopig geen wanbetaler is.

Ondertussen is het kwartaalcijferseizoen in volle gang. Bijna negen van de tien Amerikaanse bedrijven die tot nog toe de boeken openden, wisten de verwachtingen van Wall Street analisten te verslaan, volgens marktstrateeg Mike Bell van JPMorgan Asset Management.

Op macro-economisch vlak is het vrijdag redelijk rustig in de VS. Na de openingsbel verschijnen wel belangrijke inkoopdata die inzicht geven in hoe inkoopmanagers momenteel denken over de leveringsproblemen.

De euro/dollar noteert rond lunchtijd op 1,1638. Een vat WTI-olie is een half procent duurder en kost bijna 83 dollar. Donderdag namen de oliemarkten nog gas terug na de recente rally.

Bitcoin bereikte eerder deze week nog een recordstand en zakte daarna terug. Vrijdag kost de cryptomunt ruim 63.100 dollar.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van social media bedrijf Snap verloren donderdag nabeurs een kwart van hun waarde nadat het moederbedrijf van Snapchat met een voorzichtige outlook kwam voor het huidige kwartaal. Snap verwacht in het vierde kwartaal minder sterk te groeien als gevolg van recente veranderingen in de privacyregels van de App Store van Apple. Daarnaast hebben de aanhoudende problemen in de aanvoerketen indirecte invloed op de resultaten, omdat bedrijven die via Snap adverteren op korte termijn minder gebruik zullen maken van deze dienst terwijl ze kampen met tekorten. In het derde kwartaal steeg de omzet en wist Snap het verlies terug te dringen. Vrijdag gaat het aandeel een 21 procent lagere opening tegemoet. Rivalen als Facebook en Twitter dalen tot 4 procent in de voorbeurshandel.

Intel wist donderdag nabeurs niet te overtuigen met de derdekwartaalcijfers, hoewel de outlook voor heel 2021 wel iets omhoog ging. De winst was ook beter dan verwacht, maar de omzet viel tegen. De chipreus heeft last van de wereldwijde problemen in de aanvoerketen, die een tekort van bepaalde componenten veroorzaken. Het aandeel daalt voorbeurs ruim 10 procent.

Honeywell gaat vrijdag een 3 procent lagere opening tegemoet. Het bedrijf opende vanmiddag de boeken, waarbij de winst in het derde kwartaal beter was dan verwacht maar de omzet tegenviel. Honeywell wees daarbij op de uitdagingen in de leveringsketen en verlaagde de outlook.

Later vanmiddag komt American Express nog met cijfers.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag verdeeld gesloten. De S&P 500 steeg 0,3 procent bij een slot van 4.549,78 punten en bereikte daarmee een recordstand. De Dow Jones index sloot fractioneel lager op 35.603,08 punten en de Nasdaq steeg 0,6 procent en eindigde op 15.215,70 punten.