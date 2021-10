Hogere resultaten Holland Colours

(ABM FN-Dow Jones) Holland Colours heeft in de eerste zes maanden van zijn lopende boekjaar hogere resultaten geboekt. Dit bleek vrijdag uit de cijfers van de verfspecialist uit Apeldoorn.



Door de huidige grote vraag naar grondstoffen op de markt kreeg Holland Colours wel te maken met langere levertijden en hogere prijzen van zijn leveranciers. Toch wist het bedrijf het risico van bevoorradingsproblemen te verkleinen, zodat het klanten kon blijven bedienen.



In de verslagperiode verbeterde de omzet op jaarbasis van 48,5 miljoen naar 54,7 miljoen euro. De vergelijkbare groei was bijna 13 procent, waar in dezelfde periode een jaar eerder nog sprake was van een krimp van 7 procent.



Het operationeel resultaat verbeterde van 6,1 naar 7,9 miljoen euro en onder de streep bleef een nettowinst over van 6,1 miljoen euro, of 6,99 per aandeel. Dat was in het halfjaar 2020/21 4,5 miljoen euro of 5,20 per aandeel.



De kasstroom was 1,9 miljoen euro negatief, versus een positieve kasstroom van 7,2 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder.



Holland Colours verklaarde de negatieve kasstroom onder meer door een dividenduitkering. Ook was sprake van een lagere operationele kasstroom. Dit is het gevolg van een stijging van het werkkapitaal die weer gerelateerd is aan een hogere voorraad waarmee het bedrijf leveringsproblemen wil voorkomen.



Het bedrijf geeft zoals gebruikelijk geen outlook voor het gehele boekjaar 2021/22.



Het aandeel Holland Colours noteerde vrijdagmiddag een procent hoger op 162,00 euro.

Bron: ABM Financial News