Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger nu het Chinese vastgoedbedrijf Evergrande een achterstallige rente betaalde en de grondstofprijzen met iets minder spanning zijn omgeven. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een stijging van 0,6 procent op 470,90 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,6 procent naar 15.566,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 1,0 procent met een stand van 6.755,99 punten. De Britse FTSE steeg vrijdag 0,4 procent naar 7.215,23 punten. De inkoopmanagersindices van de belangrijkste lidstaten van de eurozone en de muntunie zelf lieten in de voorlopige meting over oktober zonder uitzondering een verminderde activiteit zien, maar duidden nog wel altijd op groei. Japan draaide juist van krimp naar groei, terwijl de Britse economie het groeitempo over oktober zag toenemen. De Britse detailhandelsverkopen daalden in september, net als over augustus, onverwacht. Vanmiddag worden de voorlopige inkoopmanagersindices over oktober van de Verenigde Staten gepubliceerd en neemt de voorzitter van de Fed Jerome Powell deel aan een paneldiscussie. De voorzitter van de Federal Reserve van San Francisco Mary Daly houdt vrijdag een toespraak. Olie noteerde vrijdag hoger. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 0,4 procent in het groen op 82,83 dollar, terwijl voor een december-future Brent 84,94 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,4 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1635. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1632 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 1,1623 op de borden.



Bedrijfsnieuws Renault heeft in het derde kwartaal de omzet zien dalen, maar handhaafde wel de outlook voor het hele boekjaar. De koers van het aandeel noteerde 0,1 procent lager. Stellantis heeft met het Koreaanse Samsung SDI een principe-akkoord getekend voor de productie van batterijen en toebehoren voor de Noord-Amerikaanse markt. De koers van het aandeel noteerde 0,4 procent hoger. Rémy Cointreau heeft in het eerste halfjaar van het lopende gebroken boekjaar de omzet met de helft zien toenemen. De koers van het aandeel noteerde 1,7 procent hoger. London Stock Exchange Group heeft in het derde kwartaal van dit jaar de winst zien aantrekken bij alle divisies. De koers van het aandeel noteerde 3,2 procent lager. In Parijs en Frankfurt domineerden groene koersen. Verlies was er in Parijs voor de koers van het aandeel Airbus waar 0,9 procent vanaf ging. De koers van het aandeel L'Oreal steeg 6,2 procent, gevolgd door die van het aandeel Vivendi waar 3,1 procent bij kwam. Beide kwamen donderdag nabeurs met sterke kwartaalcijfers. In Frankfurt viel de koers van het aandeel Delivery Hero 1,3 procent terug. Het aandeel Volkswagen werd met een koerswinst van 2,5 procent vrijdag procentueel het rijkelijkst beloond. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood. De S&P 500 steeg donderdag 0,3 procent bij een slot van 4.549,78 punten en bereikte daarmee een recordstand. De Dow Jones index sloot fractioneel lager op 35.603,08 punten en de Nasdaq steeg 0,6 procent en eindigde op 15.215,70 punten. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News