Valuta: euro stabiel

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag nog altijd rond de 1,1640 dollar en gaf daarmee blijk van stabiliteit en vertrouwen in een rustige markt. "Je zou de stemming optimistisch kunnen noemen", aldus Stefan Koopman van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News. "Er heerst een zekere risicobereidheid, zeker nu het Chinese vastgoedbedrijf Evergrande op een gecontroleerde afhandeling van zaken lijkt af te stevenen aldus Koopman. Koopman signaleerde vrijdag weinig beweging als gevolg van de verschillende inkoopmanagersindices, maar wel kort een kleine verzwakking in het Britse pond, nadat de Britse detailhandelsverkopen werden gepubliceerd en ook in september onverwacht daalden. "Voor de komende week is het rentebesluit van de Europese Centrale Bank van donderdag van belang en dan met name wat het beleidsorgaan eventueel zegt over de prijsontwikkelingen. Vrijdag volgt dan de eerste raming voor de groei van de Amerikaanse economie over het derde kwartaal en de ramingen daarvoor zijn al neerwaarts bijgesteld. De Federal Reserve van Atlanta bracht zelfs een groeiprognose van 0,5 procent op een annualized basis naar buiten", aldus Koopman. De inkoopmanagersindices van de belangrijkste lidstaten van de eurozone en de muntunie zelf lieten in de voorlopige meting over oktober zonder uitzondering een verminderde activiteit zien, maar duidden nog wel altijd op groei. Japan draaide juist van krimp naar groei, terwijl de Britse economie het groeitempo over oktober zag toenemen. Vanmiddag worden de inkoopmanagersindices van de Verenigde Staten gepubliceerd en neemt de voorzitter van de Fed Jerome Powell deel aan een paneldiscussie. De Fed komt in de week van 1 november ter vergadering voor het rentebesluit bijeen en in aanloop daarnaar zal het optreden van Powell één van de laatste zijn, die namens de Fed door een prominent wordt gegeven. De euro noteerde vrijdag 0,1 procent hoger op 1,1635 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8423 Britse pond. Het Britse pond steeg vrijdag 0,1 procent en noteerde op 1,3811 dollar. Bron: ABM Financial News

