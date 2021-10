AEX overtuigend hoger, chipfondsen aan kop Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdag overtuigend hoger en scherpte records aan. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,9 procent op 814,75 punten. "Er heerst vanmorgen een overwegend positieve stemming op de beurzen. Een van de redenen daarvoor is een aflossing van Evergrande", aldus investment manager Friso Rengers van ING. Het geplaagde Chinese vastgoedbedrijf loste de achterstallige rente op een buitenlandse obligatie af, waardoor het voorlopig niet als wanbetaler wordt bestempeld. Ook licht lagere grondstoffenprijzen, waaronder die van ruwe olie, steunen volgens ING het sentiment, net als sterkere inkoopmanagersindices in Japan en Australië en meevallende inflatiecijfers vanuit dit werelddeel. Rengers merkte wel op dat de marktbewegingen en het sentiment sinds de zomer van 2021 wat onrustiger zijn geworden. "Na de overheidssteun als gevolg van de corona-uitbraak en de heropenings- en groeiherstelrally's die daarop volgden, zitten we momenteel op hogere koersen maar ook met een nieuwe reeks uitdagingen", aldus Rengers, wijzend op onder meer het afbouwen van de steunmaatregelen van overheden en centrale banken, de oplopende inflatie en de reactie van de rente op deze ontwikkelingen. "En dat nog los gezien van een mogelijk oplopende rente als gevolg van toenemende kredietrisico's." Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1642. De olieprijzen stegen licht. Vanochtend kregen beleggers inzicht in de stand van de Europese economie. De groei van de economie van de eurozone nam in oktober af, zo bleek uit voorlopige cijfers. De samengestelde index daalde van 56,2 naar 54,3 in oktober. In de prognose werd vooraf rekening gehouden met een index van 55,2. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen wonnen de halfgeleiders ASML, ASMI en Besi tot krap drie procent. Unibail-Rodamco-Westfield steeg met 2,8 procent. Just Eat Takeaway.com sloot de rij met een verlies van 1,7 procent. Randstad leverde 0,5 procent in. In de AMX won AMG 2,0 procent. Air France-KLM verloor 1,3 procent. Onder de kleinere aandelen won vastgoedfonds Wereldhave 3,4 procent na cijfers. Het vastgoedfonds zag in het derde kwartaal het herstel verder toenemen, maar de strategische uitdagingen blijven bestaan, zo stelde analist Herman van der Loos van Degroof Petercam. Beursdebutant Ebusco won 6,3 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.