Renault ziet omzet dalen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Renault heeft in het derde kwartaal de omzet zien dalen, maar handhaafde wel de outlook voor het hele boekjaar. Dit bleek vrijdag uit de cijfers van de Franse automaker. De omzet daalde in het derde kwartaal op jaarbasis van 10,4 miljard naar net geen 9 miljard euro. Dit is wel iets beter dan verwacht. Analisten die aan de consensus van FactSet bijdroegen rekenden op 8,9 miljard euro aan omzet. In het afgelopen kwartaal zag Renault het aantal verkochte voertuigen met 22,3 procent dalen tot 599.027 stuks. Dit is volgens de automaker het gevolg van productiestops en tekorten aan halfgeleiders. Renault schat het productieverlies in op ongeveer 170.000 auto's in het derde kwartaal als gevolg van een gebrek aan componenten. Over het hele jaar verwacht Renault bijna 500.000 voertuigen minder te kunnen produceren. Outlook Renault bevestigde de verwachtingen voor het hele boekjaar. De operationele marge zal naar verwachting in dezelfde orde van grootte liggen als die in het eerste halfjaar. Verder mikt Renault ook op een positieve operationele vrije kasstroom bij Automotive, exclusief veranderingen in de behoefte aan werkkapitaal. Bron: ABM Financial News

