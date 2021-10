AEX scherpt vermoedelijk wederom recordstand aan

(ABM FN-Dow Jones) Futures op de AEX index wezen vrijdag ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,5 procent. Wall Street sloot donderdagavond verdeeld, terwijl de Aziatische beurzen vanochtend dichtbij huis blijven.

Donderdag steeg de AEX ondanks een lagere opening uiteindelijk met 0,3 procent naar een recordstand op 807,64 punten, vooral dankzij winsten voor halfgeleiders. Daarmee was de index de positieve uitzondering onder de Europese hoofdbeurzen, die juist licht terrein prijsgaven.

Ook Wall Street had donderdag moeite om richting te kiezen. Hoofdgraadmeter S&P 500 sloot uiteindelijk wel 0,3 procent hoger op een recordstand nadat kwartaalcijfers gemengd werden ontvangen. De fabrikant van elektrische auto’s Tesla won ruim 3 procent, terwijl IBM bijna 10 prijsgaf. Ook betaalgigant PayPal daalde na cijfers. Het jaarlijkse rendement op de Amerikaanse staatslening met een looptijd van 10 jaar liep ondertussen verder op naar 1,69 procent en nadert daarmee de piek die werd neergezet in maart, van 1,76 procent.

Nabeurs kon de Amerikaanse chipreus Intel niet overtuigen met zijn derdekwartaalcijfers, hoewel de outlook voor heel 2021 wel iets omhoog ging. Beleggers vrezen dat concurrenten als AMD en Nvidia momenteel innovatiever zijn, terwijl de giganten Apple en Tesla nu zelf chips ontwerpen. Het aandeel noteerde in de elektronische handel nabeurs bijna 9 procent lager.

Snap, bekend van onder meer Snapchat, ging nabeurs zelfs met meer dan 20 procent onderuit. Het social media bedrijf werd voorzichtiger met zijn outlook als gevolg van recente veranderingen in de privacyregels van de App Store van Apple. Die maken het lastiger voor klanten van Snap om te adverteren.

Over de brede linie weten de kwartaalcijfers echter wel te overtuigen. Tot nu toe heeft circa een vijfde van de S&P 500 ondernemingen cijfers overlegd en volgens Factset versloeg 82,6 procent de verwachtingen. Wel zijn analisten van oudsher enigszins terughoudend in hun berekeningen vooraf.

"In een kwartaal waarin we dachten dat de zaken zouden vertragen en er bezorgdheid was over hoe de winstmarges eruit zouden zien, doen de bedrijven het nog steeds goed", zei strateeg Victoria Fernandez van bij Crossmark Global Investments. De impact van stijgende grondstofprijzen- en inkoopkosten is bij Amerikaanse bedrijven vooralsnog beperkt.

De Aziatische beurzen noteren vanochtend verdeeld. Het aandeel van de geplaagde projectontwikkelaar Evergrande wint wel meer dan 3 procent na berichtgeving in Chinese media dat het concern een betaling voorbereidt van een obligatie waarvan de betalingstermijn al op 23 september was vervallen. Vanaf morgen, een maand later, zou het bedrijf dan in gebreke blijven.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets verklaarde de terughoudendheid maandag op de Europese beurzen nog door te verwijzen naar de zorgen over het noodlijdende Evergrande en de default-situatie die dit weekend zou kunnen optreden. Het besmettingsgevaar die daar het gevolg van zou kunnen zijn kan tot een kettingreactie leiden. Circa 20 procent van de Chinese economie is afhankelijk van de bouwsector.

Bij een settlement van 82,50 dollar werd een vat West Texas Intermediate donderdagavond 1,1 procent goedkoper, waarmee WTI wel rond het hoogste niveau in zeven jaar blijft. Brent werd ook ruim een procent goedkoper en noteerde onder de 85 dollar. In de Aziatische handel vanochtend dalen de olie-futures met ongeveer een half procent.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de vrijgave van de samengestelde inkoopmanagersindices voor oktober die in de loop van de handelsdag in Europa en Amerika worden vrijgegeven.

Bedrijfsnieuws

Ebusco stelde de uitgifteprijs van zijn beursgang in Amsterdam vast op 23,00 euro per aandeel. Eerder werd een prijsvork afgegeven van 21,50 tot 24,50 euro per aandeel. Dit waardeert de ontwikkelaar, fabrikant en distributeur van emissievrije elektrische bussen en oplaadsystemen op ruim 1,3 miljard euro. Vandaag debuteert Ebusco op de Amsterdamse beurs.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg donderdag 0,3 procent bij een slot van 4.549,78 punten. De Dow Jones index sloot fractioneel lager op 35.603,08 punten en de Nasdaq steeg 0,6 procent en eindigde op 15.215,70 punten.