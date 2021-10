Ebusco prijst beursgang Amsterdam Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft de uitgifteprijs van zijn beursgang in Amsterdam vastgesteld op 23,00 euro per aandeel. Eerder werd een prijsvork afgegeven van 21,50 tot 24,50 euro per aandeel. Dit waardeert de ontwikkelaar, fabrikant en distributeur van emissievrije elektrische bussen en oplaadsystemen op ruim 1,3 miljard euro. Vandaag debuteert Ebusco op de Amsterdamse beurs. Ebusco haalt met de uitgifte van aandelen circa 300 miljoen euro op. De opbrengsten van de beursgang wil Ebusco gebruiken voor zijn internationale expansie- en groeistrategie, die is gericht op de elektrificatie van de wereldwijde busvloot. De uitgifte vertegenwoordigt circa 22,5 procent van alle uitstaande aandelen. Indien een overtoewijzingsoptie wordt uitgeoefend stijgt dit percentage naar 24,2 procent en een opbrengst van ongeveer 330 miljoen in bruto. Het aandeelsymbool wordt EBUS. Fondsbeheerder Teslin en Alychlo van de Belgische miljardair Marc Coucke gaven al eerder aan in te willen schrijven op de beursgang. Ook ING Corporate Investments Participaties gaf eerder aan mee te doen aan de beursgang voor een bedrag van 32,5 miljoen euro. Vrijdag werd bekend dat ING, Teslin en Alychlo zich voor in totaal 131 miljoen euro hebben ingeschreven, circa 9,8 procent van het totale aantal aandelen dat wordt uitgegeven. ING heeft momenteel een belang van 25 procent in de onderneming, terwijl Van der Valk Investments circa 30 procent in handen heeft. Bijvelds houdt het resterende belang van 45 procent. Bron: ABM Financial News

