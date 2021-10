Randstad en halfgeleiders aan kop op groen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met winst gesloten, onder aanvoering van Randstad.



De AEX index steeg 0,3 procent tot 807,64 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,5 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,4 procent.

De positieve stemming van woensdagavond, werd teniet gedaan door de aanhoudende zorgen over de Chinese noodlijdende projectontwikkelaar Evergrande.

De Chinese vastgoedreus blies woensdag plannen af om een meerderheidsbelang in zijn vastgoedbeheerdivisie, Evergrande Property Services, te verkopen voor circa 2,6 miljard dollar aan rivaal Hopson Development. Eerder ketste een verkoop van het hoofdkantoor al af.

Volgens beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management beschouwt de markt de kwestie echter nog steeds niet als dusdanig zorgwekkend, dat de beurzen echt onder druk komen te staan. "De markt lijkt er nog steeds van overtuigd dat het intern door Beijing opgelost wordt", zei Schutte. Daarnaast wijst de beleggingsadviseur op de aanhoudende sterke bedrijfscijfers, waardoor de beurzen hun opgaande trend kunnen vasthouden.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde donderdag dat het vertrouwen van de Nederlandse consument in oktober is gedaald. De vertrouwensindex kwam uit op 10 negatief, waar dit een maand eerder nog slechts 5 negatief was. De Nederlandse werkloosheid daalde in september licht, van 3,2 procent naar 3,1 procent.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de Verenigde Staten het nieuws dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten vorige week is gedaald met 6.000 naar 290.000 aanvragen, terwijl de markt rekende op 300.000 aanvragen. De verkoop van bestaande woningen in de VS steeg met 7,0 procent en de leidende indicatoren zijn in september ook weer gestegen, hoewel in een veel trager tempo dan in de voorgaande twee maanden. De Philadelphia Fed index daalde in oktober, van 30,7 naar 23,8.

De euro/dollar noteerde op 1,1640. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1648 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1649 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 2,4 procent lager.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 13 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Randstad. Het bedrijf won 5,5 procent na sterke kwartaalcijfers. Volgens Jefferies overtrof Randstad de verwachtingen in het derde kwartaal. Verder deden de halfgeleiders het vandaag goed. Besi, ASMI en ASML wonnen 1,4 tot zelfs 4,7 procent. Daarmee herstelde ASML iets van het koersverlies van woensdag.

Net als bij Randstad werden de cijfers van Unilever met een winst van 1,1 procent positief ontvangen. Volgens ING verraste Unilever positief met de hogere prijzen dat het rekende voor zijn producten, maar de verkochte volumes vielen wel tegen.

Just Eat Takeaway daalde 1,7 procent na een beleggersdag. De maaltijdbezorger gaf een verdeelde boodschap af, oordeelden analisten. De verwachtingen voor de korte termijn vielen tegen, terwijl die voor de lange termijn juist de verwachtingen overtroffen, vindt ING.

ArcelorMittal was met een verlies van 3,7 procent de sterkste daler onder de hoofdfondsen.

In de AMX verloor Intertrust 5,2 procent na cijfers. Vopak steeg 1,7 procent, terwijl Basic-Fit 1,1 procent won.

Onder de kleinere aandelen nam Pharming met een winst van 2,5 procent het voortouw, terwijl B&S Group 1,3 procent verloor.

Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent lager op 4.528,73 punten. De Dow Jones index daalde 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,2 procent in het groen.