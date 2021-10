'Cijfers Unilever op tweede gezicht geruststellender'

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van Unilever zijn op het tweede gezicht geruststellender. Dit oordeelde Bank of America op basis van de cijfers waarmee de Brits-Nederlandse levensmiddelenreus donderdagochtend kwam.

Volgens de Amerikaanse bank was de vergelijkbare groei van 2,5 procent in het derde kwartaal iets beter dan de consensus van 2,2 procent maar is de kwaliteit van die groei wel enigszins teleurstellend, omdat die te danken is aan hogere prijzen. De prijzen stegen in het derde kwartaal met 4,1 procent, waar een stijging van 2,4 procent was voorspeld. De volumes daalden echter met 1,5 procent, waar een stabiele volume-ontwikkeling was verwacht.

Toch kijken de analisten van Bank of America vooral naar de details van de cijfers van Unilever. Geografisch gekeken was er sprake van zwakte in Zuidoost-Azië, goed voor 14 procent van de omzet, en regio's als Afrika, het Midden-Oosten, Rusland en Turkije, waar de prijzen met 4,2 procent toenamen, maar de volumes met 1,9 procent daalden.

Solide prestaties in belangrijke markten als India, met een dubbelcijferige vergelijkbare groei en China, waar de vergelijkbare groei vooral wel te danken was een stijging van de volumes, konden dit niet compenseren.

Latijns-Amerika bleek in het derde kwartaal een veerkrachtige markt voor Unilever, met een flinke prijsstijging en een beperkte volumedaling, terwijl in Noord-Amerika en Europa de volumes ten opzichte van voor de coronacrisis slechts beperkt daalden.

Gezien de aantrekkelijke blootstelling die Unilever heeft aan opkomende markten, handhaaft Bank of America het koopadvies met een koersdoel van 50 Britse pond.

Het aandeel Unilever noteerde donderdagmiddag in Amsterdam 1,2 procent hoger op 45,90 euro.