Recordwinst voor Nucor

(ABM FN-Dow Jones) Nucor heeft in het derde kwartaal een recordwinst geboekt dankzij hogere verkoopprijzen, en verwacht nog meer winst in het lopende kwartaal. Dat maakte de staalfabrikant uit de Amerikaanse staat North Carolina donderdagmiddag bekend.

De gemiddelde verkoopprijs per ton staal lag 22 procent hoger dan in het tweede kwartaal en zelfs 86 procent hoger dan een jaar eerder. De netto-omzet steeg zo naar 10,3 miljard dollar, van 4,9 miljard dollar een jaar eerder en 8,8 miljard dollar in het tweede kwartaal van dit jaar.

De nettowinst bedroeg 2,1 miljard dollar, of 7,28 dollar per aandeel. Een jaar eerder was dit nog slechts 193 miljoen dollar of 0,63 per aandeel. In het tweede kwartaal van dit jaar was de winst 1,5 miljard dollar.

"We hebben nu al meer winst geboekt dan in het hele recordjaar 2018", zei CEO Leon Topalian.

Outlook

Nucor voorziet in het vierde kwartaal sterke resultaten, mogelijk meer dan de recordwinst van het derde kwartaal. De vraag blijft robuust in de meeste eindmarkten en die trend zal naar verwachting nog ruim tot in het volgende jaar aanhouden, volgens het staalbedrijf.

De orderboeken van de staalfabrieken en staalproducten blijven bovengemiddeld goed gevuld. In beide segmenten voorziet het bedrijf een betere winstgevendheid in het vierde kwartaal. In het segment grondstoffen wordt een lagere winst verwacht vergeleken met het voorgaande kwartaal door margedruk.