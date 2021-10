Wall Street koerst af op lagere opening Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen donderdag af op een lagere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,3 procent in het rood. De noodlijdende Chinese projectontwikkelaar China Evergrande stond donderdag weer in de schijnwerpers. De onderneming blies woensdag plannen af om een meerderheidsbelang in zijn vastgoedbeheerdivisie, Evergrande Property Services, te verkopen voor circa 2,6 miljard dollar aan rivaal Hopson Development. Eerder ketste een verkoop van het hoofdkantoor al af. Marktanalist Paul Jackson van Invesco blijft echter positief gestemd. "We hebben een periode van aarzeling achter de rug die voor wat volatiliteit heeft gezorgd, maar ik denk dat de aandelenkoersen hoger zullen blijven", zei hij. Voorbeurs werd op macro-economisch vlak bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten vorige week is gedaald met 6.000 naar 290.000 aanvragen, terwijl de markt rekende op 300.000 aanvragen. De Philadelphia Fed index daalde in oktober van 30,7 naar 23,8. De markt rekende op een indexniveau van 24,5. Later op de dag volgen de leidende indicatoren en bestaande woningverkopen van september. De euro/dollar noteerde op 1,1642. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1648 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1649 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 0,5 procent lager. Bedrijfsnieuws AT&T heeft in het derde kwartaal fors meer winst geboekt, ondanks een lagere omzet als gevolg van desinvesteringen. Het aandeel won voorbeurs 1,2 procent. Blackstone heeft de nettowinst in het derde kwartaal bijna verdubbeld, dankzij sterke beleggingsprestaties en aanhoudende expansie naar snelgroeiende nieuwe activiteiten. Het aandeel steeg voorbeurs 3,3 procent. American Airlines wist het afgelopen kwartaal een verlies om te buigen naar winst, hoewel de deltavariant wel voor een trager hersteltempo zorgde. Het aandeel noteerde 0,8 procent hoger. Dow Inc. heeft in het derde kwartaal van 2021 de omzet en de resultaten sterker zien stijgen dan verwacht. Het aandeel wint 0,5 procent. Tesla daalde voorbeurs 1,5 procent, hoewel de fabrikant van elektrische auto's woensdag laat een recordwinst rapporteerde over het derde kwartaal, met name omdat de fabrikant er in slaagde om de aanhoudende verstoringen in de aanvoerketen redelijk goed op te vangen. Tesla leverde het afgelopen kwartaal circa 241.300 voertuigen af, een stijging van circa 73 procent ten opzichte van een jaar eerder. PPG Industries noteerde voorbeurs vlak. De Amerikaanse verfspecialist heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht, ondanks dat het door verstoringen in de toeleveringsketen niet aan de robuuste vraag kon voldoen. IBM heeft het afgelopen kwartaal een tegenvallende omzet geboekt, terwijl de aangepaste winst in lijn was met de verwachtingen. Het aandeel van Big Blue daalde voorbeurs 5,2 procent. Intel en Snap volgen publiceren nabeurs kwartaalcijfers. Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,4 procent hoger op 4.536,19 punten. De Dow Jones index eindigde 0,4 procent in het groen op 35.609,34 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,1 procent tot 15.121,68 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.