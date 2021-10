American Airlines buigt verlies om in winst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) American Airlines heeft het afgelopen kwartaal een verlies weten om te buigen naar winst, hoewel de opkomst van de deltavariant van het coronavirus een deel van het omzetherstel vertraagde. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. CEO Doug Parker zei dat de maatschappij zijn beste kwartaal beleefde sinds het begin van de coronacrisis. "Terwijl de opkomst van de deltavariant van het coronavirus een deel van het omzetherstel vertraagde, heeft dit onze vooruitgang niet gestopt", zei hij. American Airlines boekte in het afgelopen kwartaal een nettowinst van 169 miljoen dollar, in vergelijking met een verlies van 2,4 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De winst bedroeg 0,25 dollar per aandeel. Het verlies gecorrigeerd voor bijzondere posten bedroeg 0,99 dollar per aandeel. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een verlies van 1,04 dollar per aandeel. De omzet steeg dan ook van 3,2 miljard in het derde kwartaal van 2020 naar 9,0 miljard dollar het afgelopen kwartaal. Analisten rekenden op net geen 9 miljard dollar. Outlook American Airlines raamt dat de capaciteit in het vierde kwartaal 11 tot 13 procent lager zal zijn dan in het vierde kwartaal van 2019. De omzet zal ten opzichte van het vierde kwartaal in 2019 waarschijnlijk 20 procent lager uitvallen. Het aandeel American Airlines noteerde donderdag voorbeurs 1,0 procent hoger. Bron: ABM Financial News

