Blackstone verdubbelt winst bijna Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Blackstone heeft de nettowinst in het derde kwartaal bijna verdubbeld, dankzij sterke beleggingsprestaties en aanhoudende expansie naar snelgroeiende nieuwe activiteiten. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de private equity investeerder. De focus op thematisch beleggen in snelgroeiende delen van de economie wierp het afgelopen kwartaal zijn vruchten af. Blackstone boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 3,2 miljard dollar, ofwel 1,94 dollar per aandeel, in vergelijking met 1,7 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De winst toerekenbaar aan aandeelhouders verdubbelde bijna naar 1,4 miljard euro. Blackstone kondigde een kwartaaldividend aan van 1,09 dollar per aandeel, tegen 0,54 dollar per aandeel vorig jaar. De inkomsten stegen van 3,0 miljard dollar in het derde kwartaal van 2020 naar 6,2 miljard dollar in het afgelopen kwartaal. Inmiddels heeft Blackstone 731 miljard dollar onder beheer. Dat is een plus op jaarbasis van 25 procent. Het aandeel Blackstone steeg donderdag in de elektronische handel voorbeurs 1,8 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.