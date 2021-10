AT&T verdubbelt winst ondanks lagere omzet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AT&T heeft in het derde kwartaal fors meer winst geboekt, ondanks een lagere omzet als gevolg van desinvesteringen. Dat maakte de Amerikaanse telecomreus donderdagmiddag bekend. "We liggen op koers om onze doelstelling voor het jaar te halen", zei CEO John Stankey. De winst steeg van 2,8 miljard naar 5,9 miljard dollar, of van 0,39 naar 0,82 dollar per aandeel. Aangepast voor bijzondere posten zoals amortisaties, desinvestering en pensioenregelingen, steeg de winst per aandeel van 0,76 naar 0,87 dollar. De omzet daalde van 42,3 miljard naar 39,9 miljard dollar, door de afsplitsing van het Amerikaanse videobedrijf en andere desinvesteringen. Exclusief het Amerikaanse videobedrijf groeide de omzet van 36,4 miljard naar 38,1 miljard dollar. De divisies Mobility en WarnerMedia boekten wel omzetgroei. Bij mobiel stegen vooral de inkomsten uit de verkoop van smartphones, met 15 procent. Het bedrijf kreeg er 1,22 miljoen nieuwe abonnees bij, waarvan 928.000 voor de mobiele telefonie. Ook kwamen er 249.000 prepaid-bellers bij. Bij zakelijk internet, de Business Wireline, daalde de omzet met 5,2 procent, omdat er in het vorige jaar extra vraag was door de coronapandemie. Bij de divisie WarnerMedia steeg de omzet met 14,2 procent tot 8,4 miljard dollar, dankzij meer inkomsten uit content. De streamingdienst HBO Max droeg bij aan de groei van de inkomsten uit abonnementen met 15 procent. De advertentie-inkomsten daalden juist met meer dan 12 procent. Outlook AT&T verwachtte al dat de aangepaste winst per aandeel dit jaar met enkele procenten tot circa 5 procent zou stijgen, maar denkt nu aan de bovenkant van deze bandbreedte uit te komen. Het doel van een vrije kasstroom van 26 miljard dollar ligt op schema en voor het mondiale aantal abonnees van HBO en HBO Max verwacht het bedrijf aan de bovenkant uit te komen van de doelstelling van 70 tot 73 miljoen. AT&T heeft "duidelijk zicht" op het bereiken van de helft van zijn kostenbesparingsdoel van 6 miljard dollar voor eind dit jaar, zei Stankey nog. Bron: ABM Financial News

