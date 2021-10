Beursblik: zwak kwartaal voor Marel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van Marel in het derde kwartaal zijn vrij zwak. Dit concludeerde analist Tijs Hollestelle van ING volgend op de kwartaalcijfers van de IJslandse fabrikant van vlees- en visverwerkingsmachines. De fabrikant rapporteerde woensdagavond een omzet van 331,9 miljoen euro, wat circa 3 procent onder de raming van ING was en 2 procent onder consensus. De aangepast EBIT van 36 miljoen euro kwam zelfs 23 procent onder de raming van ING uit en lag 20 procent onder de consensus. "Hoewel we verwachtten dat problemen in de aanvoerketen en hoge transportkosten in het derde kwartaal een negatieve factor zouden spelen, was het effect groter en sterker dan we hadden verwacht", zei Hollestelle. De orderinstroom was volgens de analist in het derde kwartaal met 361 miljoen euro wel opnieuw sterk, waardoor de orderportefeuille dicht bij het hoogste niveau ooit, gemeten in het eerste kwartaal van 2018, noteert. Op basis van de consensus voor het hele boekjaar komt Hollestelle voor het vierde kwartaal uit op een omzet van 391,5 miljoen euro en een aangepaste EBIT van 70,7 miljoen euro. De analist acht het echter onwaarschijnlijk dat dit lukt, omdat hij verwacht dat de problemen in de aanvoerketen in het lopende kwartaal zullen aanhouden. Hollestelle verwacht de omzetraming voor het hele boekjaar met circa 3 procent neerwaarts te zullen aanpassen en de aangepaste EBIT-raming zelfs met 15 procent, wat leidt tot een 16 tot 17 procent lagere winsttaxatie per aandeel voor het hele boekjaar. ING heeft een koopadvies op Marel met een koersdoel van 5,88 euro. Het aandeel Marel noteerde donderdag 5,8 procent lager op 5,54 euro. Bron: ABM Financial News

