Randstad beloond voor cijfers in vlakke AEX

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef donderdagochtend dicht bij huis. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,2 procent op 807,01 punten. De Europese beurzen doen het rustig aan, net als gisteren, zo merkte marktanalist Michael Hewson van CMC Markets op. "Veel grote bedrijven kwamen al met degelijke cijfers en zijn in staat geweest om de toegenomen kosten door te berekenen aan klanten zonder een significante impact op hun omzetgroei of marges", aldus Hewson. Hoewel dit volgens hem "zeker bemoedigend" is, biedt dit geen garantie dat dit ook de situatie in de komende tijd zal zijn, gezien de verdere stijging van de grondstof- en energieprijzen en andere problemen in de aanvoerketen. "Consumenten hebben aardig wat geld opgespaard tijdens de coronacrisis, waardoor er nog een buffer is, maar dat betekent niet dat consumenten die buffer zullen opmaken als de economische vooruitzichten verslechteren", aldus Hewson. "Maar voor nu lijkt dit beleggers niet te deren." Wel zag beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx wat terughoudendheid onder beleggers vandaag als gevolg van de oplaaiende onzekerheid rondom Evergrande. De koers van de Chinese vastgoedgigant daalde met 12,54 procent, nadat de handel na 2 weken weer werd hervat. De met schulden beladen onderneming meldde dat de verkoop van een belang van 50,1 procent in zijn vastgoeddienstenbedrijf aan een andere ontwikkelaar, Hopson, was mislukt, zo merkte Blekemolen op. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1640. De olieprijzen liepen met 0,6 procent terug. Na het sluiten van de Amerikaanse beurs zullen Intel en Snap de boeken openen. Volgende week staan de cijfers van techgiganten als Alphabet en Facebook op de kalender. "Mogelijk kunnen goede cijfers van Big Tech ook de Nasdaq richting een nieuw record helpen", aldus Blekemolen van Lynx. Naast de bedrijfscijfers hebben beleggers vandaag ook oog voor met name Amerikaanse macrocijfers, waaronder de wekelijkse steunaanvragen en de bestaande woningverkopen in september. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen gingen de duimen omhoog voor de cijfers van Randstad. De uitzender won 4,2 procent. Volgens Jefferies overtrof Randstad de verwachtingen in het derde kwartaal. Ook de cijfers van Unilever werden met een winst van 3,1 procent positief ontvangen. Volgens ING verraste Unilever positief met de hogere prijzen dat het rekende voor zijn producten, maar de verkochte volumes vielen dan weer tegen. ASML klom daarnaast ruim 0,4 procent, na een verlies van bijna 4 procent na cijfers op woensdag. Wel kreeg ASML een bescheiden koersdoelverlaging te verwerken door UBS. Een update van Just Eat Takeaway werd niet beloond. Het aandeel daalde 3,5 procent. De maaltijdbezorger gaf een verdeelde boodschap afgegeven in aanloop naar de beleggersdag vandaag. De verwachtingen voor de korte termijn vielen tegen, terwijl die voor de lange termijn juist de verwachtingen overtrof. In de AMX verloor Intertrust 5,6 procent na cijfers. WDP ging aan kop met een koerswinst van 0,6 procent. Onder de kleinere aandelen bleven grote uitschieters achterwege. CM.COM won 0,9 procent. Bron: ABM Financial News

