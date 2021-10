Beursblik: zeer geleidelijk herstel Sligro Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Sligro Food Group heeft in het derde kwartaal een zeer geleidelijk herstel van de vraag gezien, vooral in de horeca. Dit stelde analist Hans D'Haese van ING. De omzet kwam afgelopen kwartaal uit op 556 miljoen euro, hetgeen minder is dan de 624 miljoen euro waar ING op mikte. Ook viel de omzet noemenswaardig lager uit dan de omzet van voor de coronacrisis. "Sligro zag een herstel in vrijwel alle klantsegmenten, maar hoewel de sector hospitality sterk herstelde, was de groei in zorg en catering minder uitgesproken", aldus de analist. Waar de omzet uit tabaksverkoop afgelopen jaar nog scherp steeg, daalde de omzet hier juist met 36 miljoen euro in de eerste drie kwartalen van dit jaar, vanwege wijzigingen in de regelgeving. Op basis van deze cijfers, verwacht ING dat de consensusverwachtingen voor heel 2021 licht neerwaarts bijgesteld zullen worden. ING handhaafde het Houden advies op Sligro met een koersdoel van 19,00 euro. Het aandeel daalde donderdagochtend met 0,4 procent tot 23,80 euro. Bron: ABM Financial News

