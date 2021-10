'Gemengde boodschap Just Eat Takeaway.com' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com heeft een verdeelde boodschap afgegeven in aanloop naar de beleggersdag vandaag. Dit stelde analist Marc Hesselink van ING donderdag. Volgens Hesselink sloeg de maaltijdbezorger op twee punten de plank mis, terwijl op een ander vlak de verwachtingen werden overtroffen. Bovendien insinueerde Just Eat Takeaway.com dat het op termijn bereid lijkt om op termijn zijn Amerikaanse tak toch weer van hand te doen, aldus de analist. Voor wat betreft 2022 vallen de verwachtingen tegen volgens ING. De voorziene groei van de brutotransactiewaarde zal wat lager zijn dan verwacht, terwijl het EBITDA-verlies groter zal zijn dan waar de consensus op mikt. De verwachtingen voor de lange termijn geven volgens Hesselink een gemengd beeld. De voorziene groei van de brutotransactiewaarde zal wat minder sterk zijn dan verwacht, maar de ramingen voor de EBITDA-marge zijn juist een stuk beter dan verwacht. Voor de langere termijn mikt Just Eat Takeaway.com op een aangepaste EBITDA-marge van meer dan 5 procent. Als deze outlook wordt gehaald, dan is de huidige waardering van het aandeel aantrekkelijk, vindt Hesselink. Tegen 2026 zal het bedrijf immers nog steeds met dubbele cijfers groeien. "De verwachtingen op korte termijn vallen tegen, maar de outlook voor de lange termijn is geruststellend", oordeelde Hesselink. De analist wees verder nog op een presentatie van de maaltijdbezorger, waarin het aangeeft dat consolidatie op de markt voor thuisbezorging in de Verenigde Staten "onvermijdelijk is. De maaltijdbezorger verwacht deel uit te maken van die consolidatie "vanuit een positie die de strategische waarde van Grubhub reflecteert". Dit impliceert volgens ING dat Just Eat Takeaway.com ervoor openstaat om de Amerikaanse tak te verkopen mits de prijs en het moment juist zijn. "Gezien de kleine positie van de maaltijdbezorger in de VS zijn ze geen koper", aldus Hesselink. ING handhaafde het koopadvies voor Just Eat Takeaway.com met een koersdoel van 125,00 euro. Het aandeel daalde vanochtend met 2,3 procent tot 70,13 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.