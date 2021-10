Kleiner verlies voor GeoJunxion Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) GeoJunxion heeft in het afgelopen anderhalf jaar een kleiner nettoverlies geleden dan in 2019, door een hogere omzet en het wegvallen van een afwaardering. Dat maakte de kaartenspecialist, voorheen bekend als AND, donderdag bekend. Het nettoverlies bedroeg in de achttien maanden tot 30 juni 2,2 miljoen euro. In heel 2019 werd nog een verlies geboekt van krap 4 miljoen euro. De omzet steeg van 1,1 miljoen in 2019 naar 2,4 miljoen euro in 2020/2021, vooral door omzet uit niet-terugkerende diensten. "Het was een periode waarin veel gebeurde en het bedrijf een complete metamorfose onderging", zei CEO Ivo Vleeschouwers. Het operationele resultaat daalde van 4,9 miljoen euro negatief tot 2,1 miljoen euro negatief. Een afwaardering van 2,8 miljoen in 2019 viel weg in de nieuwe periode van achttien maanden. De personeelskosten waren hoger. GeoJunxion had in de afgelopen periode gemiddeld 17 mensen voltijd in dienst. Het eigen vermogen steeg van 10,9 miljoen euro eind 2019 naar 11,7 miljoen euro halverwege 2021. Het vermogen per aandeel daalde van 2,60 naar 2,03 euro, door de uitgifte van nieuwe aandelen. Bron: ABM Financial News

