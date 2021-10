Beursblik: Unilever heeft prijskracht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Unilever heeft met de cijfers over het derde kwartaal positief verrast met de hogere prijzen dat het rekende voor zijn producten, maar de verkochte volumes vielen dan weer tegen. Dit stelde analist Reginald Watson van ING donderdag. De volumedaling van 1,5 procent schreef de analist toe aan enerzijds een lastige vergelijkingsbasis en anderzijds het slechte weer. Maar de prijzen, goed voor 4,1 procent groei, laten zien dat Unilever in staat is om de hogere kosten door te berekenen aan de klant, en dat is goed nieuws, vindt ING. Reden ook dat de marge-outlook voor heel 2021 onveranderd blijft. Over de thee-tak, die per 1 oktober apart is gezet en waarvoor de opties worden onderzocht, schreef Watson dat een verkoopprijs van 5,5 miljard euro haalbaar lijkt. ING heeft een koopadvies op Unilever met een koersdoel van 58,90 euro. Het aandeel steeg donderdag 0,5 procent naar 45,55 euro. Bron: ABM Financial News

