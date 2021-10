MKB Nedsense investeert in waterstofstart-up Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) MKB Nedsense heeft een belang genomen in TIB-TEC, een in Zwitserland gevestigde waterstof start-up die een beschermde technologie commercialiseert waarmee het mogelijk is om groene waterstof te produceren en te gebruiken. Dit maakte het bedrijf donderdag bekend. MKB investeerde 1,8 miljoen euro. Een derde van dit bedrag wordt in cash voldaan en tweederde in nieuwe aandelen MKB Nedsense. TIB-TEC werkt wereldwijd met licentieverlening en is verantwoordelijk voor marketing, verkoop, distributie van de TIB-TEC-technologie aan bedrijven binnen de toepassingsgebieden stroomopwekking, mobiliteit en industrie. De inkomstenstroom van TIB-TEC zal komen uit uit eenmalige vergoedingen voor technologie en terugkerende licentievergoedingen. De productontwikkeling verkeert in de laatste fase en TIB-TEC verwacht in de loop van 2022 de eerste overeenkomsten met afnemers te sluiten, aldus MKB Nedsense. TIB-TEC opereert in meerdere landen waaronder het Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland. TIB-TEC treft voorbereidingen voor een beursnotering aan de Zwitserse beurs. "MKB Nedsense geeft met deze investering invulling aan haar doelstelling om in technologiebedrijven te investeren. TIB-TEC beschikt over bewezen technologie en heeft een groot potentieel om waarde te creëren door het ontwikkelen van nieuwe toepassingen en het veroveren van diverse markten en marktsegmenten", aldus de investeerder. Bron: ABM Financial News

