Just Eat Takeaway.com verwacht aantrekkende marges vanaf 2022 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com verwacht dit jaar een piek in het verlies en vanaf 2022 zal de aangepaste EBITDA-marge verbeteren. Dit maakte de maaltijdbezorger donderdag bekend in aanloop naar een beleggersdag later vandaag. Just Eat Takeaway.com verwacht dat de aangepaste EBITDA-marge volgend jaar zal verbeteren tot 0,6 tot 0,8 procent negatief ten opzichte van de brutotransactiewaarde. Voor dit jaar wordt een negatieve marge van 1 tot 1,5 procent voorzien. De brutotransactiewaarde, inclusief de bijdrage van het Amerikaanse Grubhub, moet in 2022 op jaarbasis met circa 15 procentpunt groeien. Dit zou betekenen dat er nog eens 30 miljard euro aan brutotransactiewaarde bijkomt in de komende vijf jaar. Voor 2021 rekent Just Eat Takeaway op 28 tot 30 miljard euro aan brutotransactiewaarde, inclusief Grubhub. Voor de langere termijn mikt Just Eat Takeaway.com op een aangepaste EBITDA-marge van meer dan 5 procent. Verder brengt de maaltijdbezorger wat wijzigingen aan in de manier waarop de cijfers worden gerapporteerd. Vanaf 1 januari 2022 worden de resultaten gerapporteerd op basis van vier regionale segmenten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.