Athora verkoopt vermogensbeheerder Actiam aan Cardano

(ABM FN-Dow Jones) Athora Netherlands heeft zijn vermogensbeheerder Actiam verkocht aan de Cardano Group. Dit maakten de betrokken partijen donderdag bekend zonder financiële details vrij te geven. Athora kocht in 2019 samen met NN Vivat. Daarbij kreeg Athora de levensverzekeringen van Vivat in handen en de schadetak ging naar NN. Actiam kwam ook terecht bij Athora, een gespecialiseerde verzekerings- en herverzekeringsgroep. Actiam boekte in 2020 een verlies van 5 miljoen euro. Dat was iets beter dan het verlies van 7 miljoen euro in 2019. Het beheerd vermogen stond daarbij onder druk. Volgens de Cardano Group beheert Actiam met circa 80 medewerkers ruim 21,5 miljard euro. Belangrijk onderdeel van de transactie is volgens Cardano een tienjarige overeenkomst voor het beheer van circa 15 miljard euro aan vermogen van Athora Netherlands. Na afronding zal Cardano voor meer dan 58 miljard euro aan vermogen beheren en werk bieden aan circa 500 mensen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Afhankelijk van goedkeuring van onder meer de toezichthouder moet de overname in het eerste kwartaal van 2022 plaatsvinden. Bron: ABM Financial News

