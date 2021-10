Meevallende cijfers Unilever Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) De omzet van Unilever is in het derde kwartaal van 2021 gestegen, maar onderliggend zwakte de groei wel weer af. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de cijfers van de Amsterdamse zwaargewicht. De omzet van Unilever steeg afgelopen kwartaal met 4,0 procent op jaarbasis tot 13,5 miljard euro. Onderliggend bedroeg de groei 2,5 procent. Dat is minder dan de onderliggende groei van 5,0 procent in het tweede kwartaal en de 5,7 procent in de eerste drie maanden van het jaar. De analistenconsensus ging voor het afgelopen kwartaal echter uit van een omzet van 13,3 miljard euro met een onderliggende groei van 2,2 procent. Afgelopen kwartaal stegen de prijzen met 4,1 procent, maar de volumes daalden met 1,5 procent. Analisten rekenden op een volumedaling, maar voorzagen slechts een min van 0,2 procent. De tak Beauty & Personal Care was afgelopen kwartaal goed voor een onderliggende groei van 2,6 procent. Home Care boekte een plus van 1,4 procent en Food & Refreshment van 3,0 procent. De sterkste groei werd behaald in de Amerika's met 4,4 procent onderliggend. Azië was goed voor 2,3 procent en Europa kwam niet verder dan 0,3 procent. Outlook Topman Alan Jope zei donderdag opnieuw vertrouwen te hebben in de eigen doelstelling van 3 tot 5 procent onderliggende groei in 2021. Na drie kwartalen staat deze parameter op 4,4 procent. Wel waarschuwde de CEO voor de aanhoudende inflatie, die ook volgend jaar zal aanhouden. Dit noopt Unilever tot het verhogen van de prijzen, zei Jope. Ook zal het bedrijf maatregelen nemen om de kosten te drukken. Toch denkt de CEO dat de onderliggende operationele marge dit jaar grofweg vlak zal blijven, na de daling in de eerste zes maanden. Voor heel dit jaar rekent de analistenconsensus op een omzet van 51,8 miljard euro, dat wil zeggen een onderliggende groei van 4,1 procent. De onderliggende operationele marge schatten de analisten in op 18,3 procent. Aandeelhouders kunnen een kwartaaldividend van 0,4268 euro per aandeel tegemoet zien. Daarnaast verwacht Unilever voor het jaareinde het lopende aandeleninkoopprogramma van 3 miljard euro te kunnen afronden. Bron: ABM Financial News

