Beter Bed ziet commissaris vertrekken

Beeld: Beter Bed

(ABM FN-Dow Jones) Beter Bed heeft donderdag het vertrek aangekondigd van commissaris Pieter Boone. Boone zit sinds 3 december 2018 in de raad van commissarissen, maar zijn rol als CEO bij Pick 'n Pay neemt teveel tijd in beslag om nog langer commissaris bij Beter Bed te zijn. Als gevolg vertrekt hij uit de raad per 31 december 2021. De positie die ontstaat met het vertrek van Boone zal niet worden opgevuld. Dit betekent dat de raad van commissarissen per 1 januari 2022 bestaat uit vier leden. Bron: ABM Financial News

