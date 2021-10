AEX doet vermoedelijk stapje terug na aanscherpen recordstand

(ABM FN-Dow Jones) Futures op de AEX index wezen donderdag ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,5 procent. Indexzwaargewicht Unilever geeft rond de klok van 8 uur cijfers vrij. Ook de hoofdfondsen RELX en Randstad gaven voorbeurs cijfers vrij.

Woensdag zette de AEX met een plus van 0,4 procent nog een recordstand neer, ondanks een verlies van zwaargewicht ASML van bijna 4 procent na cijfers.

De stroom aan bedrijfscijfers leidt momenteel de aandacht af van de thema’s die beleggers de voorafgaande weken nog schrik aanjoegen. Zo koerste de Amerikaanse treasury met een looptijd van 10 jaar woensdag naar het hoogste niveau in 5 maanden, terwijl de Duitse producentenprijzen in september de grootste stijging lieten zien sinds de oliecrisis in 1974. De kerninflatie in de eurozone bleek in september evenwel te zijn uitgekomen op 1,9 procent, en dit stelde beleggers gerust.

Wall Street zat de afgelopen jaren tijdens cijferseizoenen steeds in de lift en daar lijkt het nu vooralsnog weer op. De Dow Jones index sloot woensdagavond met een winst van 0,4 procent op een recordstand.

De Amerikaanse bedrijfscijfers overtreffen momenteel in grote meerderheid de verwachtingen. Grote bedrijven meldden dat ondanks tekorten aan arbeidskrachten, hogere grondstofprijzen en problemen in de toeleveringsketen de winst niet substantieel wordt aangetast, tot vreugde van beleggers. Onder meer Verizon Communications, Abott Laboratories en Micron Technology zaten woensdag in de lift na cijferrapportages.

Nabeurs was het de beurt aan onder meer Tesla en IBM. De producent van elektrische auto’s Tesla bleek het afgelopen kwartaal een recordwinst te hebben geboekt, met name dankzij het vermogen van het bedrijf om zich door de aanhoudende verstoringen in de toeleveringsketen te navigeren. Vooral het vermogen om zelfs chips te maken gaf Tesla een voorsprong op de concurrentie.

De autofabrikant boekte een winst van 1,6 miljard dollar, een stijging van 331 miljoen dollar ten opzichte van een jaar eerder, met een recordomzet van 13,8 miljard dollar. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een winst van 1,3 miljard dollar en een omzet van 13,6 miljard dollar. In de handel nabeurs deed het aandeel een stapje terug. De koers is de afgelopen 12 maanden al ruimschoots verdubbeld.

De omzetontwikkeling van computerreus IBM stelde daarentegen teleur. De omzet steeg wel licht van 17,56 miljard dollar in het derde kwartaal van 2020 naar 17,62 miljard dollar het afgelopen kwartaal, maar analisten rekenden op een omzet van 17,8 miljard dollar. ‘Big Blue’ verloor in de elektronische handel nabeurs ruim 4 procent van zijn beurswaarde.

Vanmiddag rapporteren in Amerika onder meer American Airlines, AT&T en Dow. Nabeurs komen Intel en Snap met cijfers door.

In Azië blijven de hoofdindices vanochtend overwegend dichtbij huis, met uitzondering van de beurs in Tokio die maar liefst 1,5 procent prijs geeft. De aandacht gaat onder meer uit naar Evergrande. Na ruim 2 weken ging de handel in aandelen van de met schulden overladen projectontwikkelaar in Hongkong weer van start en het aandeel verloor bijna 11 procent.

De olieprijzen noteren daarnaast vanochtend vlak na een winst voor de Amerikaanse olie-future. woensdagavond in New York van 1,2 procent op 83,42 dollar per vat.

Naast de bedrijfscijfers hebben beleggers vandaag ook oog voor met name Amerikaanse macrocijfers, waaronder de wekelijkse steunaanvragen en de bestaande woningverkopen in september.

Bedrijfsnieuws

Het afgelopen kwartaal steeg de omzet van Randstad op jaarbasis met 21 procent naar 6.275 miljoen euro. De 10 analisten die bijdroegen aan de consensus hadden gerekend op 6.179 miljoen euro. Randstad behaalde een autonome groei van 20,7 procent, waar analisten rekenden op 19,8 procent. De EBITA voor eenmalige posten kwam in het derde kwartaal uit op 298 miljoen euro met een marge van 4,7 procent. De analistenconsensus voorzag 280 miljoen euro met een marge van 4,5 procent.

De omzet van Sligro nam afgelopen kwartaal op jaarbasis en op autonome basis toe met 1,8 procent tot 556 miljoen euro. ING verwachtte echter dat de omzet van Sligro in het afgelopen kwartaal zou uitkomen op 624 miljoen euro.

Marel boekte het afgelopen kwartaal een EBITDA van 48,0 miljoen euro, in vergelijking met 55,7 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettowinst van 23,2 miljoen euro, tegenover 29,4 miljoen euro een jaar eerder.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 0,4 procent tot 4.536,20 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 35.609,34 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 15.121,68 punten.