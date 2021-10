Personeelsverloop drukt groei bij Intertrust Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Intertrust

(ABM FN-Dow Jones) Intertrust heeft in het derde kwartaal een lage omzetgroei geboekt, door personeelsverloop in Nederland en Luxemburg, waar veel mensen zijn vertrokken en de productiviteit daalde. Dat maakte het trustkantoor donderdag voorbeurs bekend. De omzet groeide met 1,6 procent op jaarbasis tot 140,3 miljoen euro. De onderliggende omzetgroei was nog lager, met 0,6 procent. Dit kwam vooral door lagere productiviteit in Nederland en Luxemburg. Buiten die twee landen was de onderliggende groei 4,4 procent. "Ik ben teleurgesteld over de omzet in Nederland en Luxemburg. Dit komt vooral door een hoger personeelsverloop als gevolg van onze aanhoudende transformatie”, stelde CEO Shankar Iyer in een toelichting. Ook de marge daalde, tot een aangepaste EBITDA-marge van 28,2 procent, tegen 32,1 procent een jaar eerder. De daling was het gevolg van eenmalige kosten van 4,8 miljoen euro, voor het oplossen van problemen rond compliance en regelgeving. "We zijn vol vertrouwen dat we het remediatieproces binnen het beoogde tijdspanne en budget zullen afronden", aldus Iyer, die op termijn betere marges voorziet. De gehele trustsector, die juridische constructies via belastingparadijzen mogelijk maakt, wordt harder aangepakt door toezichthouders door de aanhoudende problemen rond witwassen en belastingontwijking. In het tweede kwartaal meldde Intertrust een boete op de Kaaimaneilanden. Het Nederlandse kabinet liet weten een volledig verbod op trustkantoren te overwegen, omdat veel trustbestuurders buiten de toezichthouder om opereren en betwijfeld wordt of de sector nog wel integer te krijgen is. Intertrust zag de pijplijn van nieuwe opdrachten met ruim 23 procent toenemen in het derde kwartaal. De jaarlijkse contractwaarde van nieuw afgesloten deals steeg met 27 procent vergeleken met een jaar eerder, tot meer dan 18 miljoen euro. Een activistische aandeelhouder, Harbor Spring, met een belang van ongeveer 5 procent, publiceerde vorige maand een brief aan Intertrust. Daarin stelde de activist dat de autonome groei achterblijft en dat de marges blijven dalen. Er zou te veel verloop zijn in het bestuur waardoor medewerkers gedemotiveerd raken en onzeker raken. De aandelenkoers is sinds de beursgang gedaald. Iyer herhaalde dat Intertrust kijkt naar de portefeuille van activiteiten, als onderdeel van een evaluatie van opties om de waarde voor stakeholders te vergroten. Daarover komt een update op de beleggersdag van 23 november. Op 27 september meldde Intertrust dat het voor 100 miljoen euro aan eigen aandelen gaat inkopen. Outlook Intertrust herhaalde de verwachting van 2 tot 4 procent onderliggende omzetgroei dit jaar, en een aangepaste EBITA-marge van 31 tot 32 procent. De herstelkosten zullen in het vierde kwartaal rond 5 miljoen euro liggen, tegen 11,2 miljoen euro die in het tweede en derde kwartaal al zijn genomen. Voor de middellang termijn zou de omzetgroei weer op 4 tot 6 procent moeten komen. Bron: ABM Financial News

