Sligro ziet omzet aantrekken

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Sligro Food Group heeft in het derde kwartaal van dit jaar de omzet zien stijgen, maar niet zo sterk als analisten hadden verwacht. Dit bleek donderdag uit omzetcijfers van het groothandels- en foodservicebedrijf. De omzet nam afgelopen kwartaal op jaarbasis en op autonome basis toe met 1,8 procent tot 556 miljoen euro. Nederland droeg 510 miljoen euro aan de omzet bij en België 46 miljoen euro. Sligro zag een sterk herstel in bijna alle klantsegmenten. "De bedrijfscatering, evenementenbranche en de zorg blijven nog wel achter, al zien we daar ook stapsgewijs enig herstel", aldus Sligro. Ten opzichte van het derde kwartaal in 2019 kwam de omzet 10 procent lager uit. Cumulatief nam de totale omzet over de eerste drie kwartalen van dit jaar af met 9,8 procent op jaarbasis. Onder meer de tabaksomzet liep met 36 miljoen terug, als gevolg van gewijzigde wetgeving. In vergelijking tot de eerste drie kwartalen van 2019 ging het om een afname met 26 procent. ING verwachtte dat de omzet van Sligro in het afgelopen kwartaal zou uitkomen op 624 miljoen euro, hetgeen een stijging op jaarbasis zou betekenen van 14 procent. Nederland zou volgens ING 580 miljoen euro bijdragen aan de omzet en België 44 miljoen euro. De consensus mikte op 595 miljoen euro. Outlook "Wanneer ook de laatste beperkende maatregelen worden opgeheven, komen we weer dicht in de buurt van de omzetten van vóór de coronacrisis", aldus Sligro. "Na een turbulente herstart van onze markten, brengen we nu stap voor stap de rust in de keten terug, al zal beperkte beschikbaarheid van mensen in distributie en transport en beperkte beschikbaarheid van een aantal artikelcategorieën onze markt nog wel een tijd blijven beheersen." "Het mooiste kwartaal van ons jaar staat voor de deur en het ziet ernaar uit dat er relatief weinig beperkingen van kracht zullen zijn." Sligro onthield zich van een concrete voorspelling van de jaarresultaten. Bron: ABM Financial News

