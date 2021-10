Randstad overtreft verwachtingen andermaal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Randstad

(ABM FN-Dow Jones) Randstad heeft in het derde kwartaal, zoals verwacht, de omzet en de resultaten zien stijgen en maakt zich op voor een nieuwe CEO. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de uitzender. Het afgelopen kwartaal steeg de omzet op jaarbasis met 21 procent naar 6.275 miljoen euro. De 10 analisten die bijdroegen aan de consensus hadden gerekend op 6.179 miljoen euro. Randstad behaalde een autonome groei van 20,7 procent, waar analisten rekenden op 19,8 procent. De EBITA voor eenmalige posten kwam in het derde kwartaal uit op 298 miljoen euro met een marge van 4,7 procent. De analistenconsensus voorzag 280 miljoen euro met een marge van 4,5 procent. Een jaar eerder bedroegen de cijfers nog respectievelijk 199 miljoen euro en 3,8 procent. Netto boekte Randstad afgelopen kwartaal een winst van 197 miljoen euro. Over het derde kwartaal van 2020 rapporteerde Randstad een nettoresultaat 103 miljoen euro. De vrije kasstroom lag afgelopen kwartaal op 297 miljoen euro ten opzichte van 494 miljoen euro een jaar eerder. CEO en raad van bestuur Jacques van den Broek stapt in maart van 2022 op als CEO. Van den Broek was sinds 2004 lid van de raad van bestuur en sinds 2014 CEO. De raad van commissarissen stelt Sander van 't Noordende voor als zijn opvolger. CFO Henry Schirmer en Chris Heutink worden voorgedragen voor een volgende bestuurstermijn. Outlook Randstad gaf donderdag aan dat het het positieve momentum uit het derde kwartaal in oktober zag doorzetten. De uitzender denkt dat de brutomarge en de operationele kosten in het vierde kwartaal vergelijkbaar zullen zijn met die in het derde kwartaal. Op 17 november dit jaar houdt Randstad een beleggersdag. Het aandeel Randstad sloot woensdag op een groen Damrak 1,2 procent hoger op 60,02 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.