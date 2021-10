Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 36 punten voor de Duitse DAX, een min van 14 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 22 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag nog hoger gesloten.

De Europese aandelenmarkten hadden woensdag moeite richting te kiezen, terwijl de markt een reeks belangrijke kwartaalpublicaties verwerkte. De wereldwijde zorgen over de stijgende inflatie waren ook woensdag een belangrijk punt van focus.

De consumentenprijzen in de eurozone zijn in september op jaarbasis 3,4 procent gestegen, tegen een stijging van 3,0 procent in augustus. In het Verenigd Koninkrijk bedroeg de inflatie in september 3,1 procent, wat iets lager was dan in de maand ervoor, terwijl de producentenprijzen op jaarbasis met 6,7 procent stegen. In Duitsland stegen de producentenprijzen in september zelfs met 14,2 procent, in vergelijking met 12,0 procent in augustus.

"Het was een nogal trage dag voor de markten in Europa vandaag met weinig richting, met de nadruk op bedrijfscijfers en stijgende inflatierisico's", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Bedrijfsnieuws

Nestlé heeft in de eerste negen maanden van dit jaar bijna 8 procent meer omzet geboekt en verhoogde daarom de omzetraming voor het hele jaar opnieuw. Het aandeel sloot bijna 3,0 procent hoger. Morgenochtend opent concurrent Unilever de boeken. Unilever sloot ruim een procent hoger. Danone steeg circa 1,5 procent,

ASML heeft in het derde kwartaal weinig verrassende resultaten geboekt. Kempen merkte op dat ASML wat voorzichtiger uit de hoek kwam dan voorheen ten aanzien van de geheugenmarkt. Het aandeel daalde desondanks 3,5 procent.

AkzoNobel heeft in het derde kwartaal van dit jaar de winstgevendheid zien teruglopen, terwijl de omzet wel steeg. Het bedrijf handhaafde de outlook. AkzoNobel daalde circa 1,3 procent.

Deliveroo heeft in het derde kwartaal de resultaten zien aantrekken en werd optimistischer over de groei van de brutotransactiewaarde. De koers van het aandeel eindigde in Londen ruim 3,5 procent hoger. Sectorgenoot Just Eat Takeaway won in Amsterdam circa 0,6 procent. Morgen staat een beleggersdag van de Nederlandse maaltijdbezorger geagendeerd.

Burberry heeft in Jonathan Akeryod zijn nieuwe CEO gevonden. Het aandeel steeg bijna 2,0 procent.

In Parijs ging Hermes aan kop met een winst van ruim 2,0 procent, terwijl Renault ruim 2,5 procent lager noteerde.

In Frankfurt won Bayer ruim 2 procent, RWE steeg circa 1,8 procent en Deutsche Boerse daalde ruim 2,3 procent.

Euro STOXX 50 4.172,17 (+0,1%)

STOXX Europe 600 470,07 (+0,3%)

DAX 15.522,92 (+0,1%)

CAC 40 6.705,61 (+0,5%)

FTSE 100 7.223,10 (+0,1%)

SMI 12.013,15 (+0,6%)

AEX 805,47 (+0,4%)

BEL 20 4.221,06 (+0,5%)

FTSE MIB 26.581,77 (+0,9%)

IBEX 35 9.017,90 (+0,2%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in het rood.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag wel hoger gesloten.

De Amerikaanse aandelenmarkten zijn de afgelopen dagen gestegen, na sterke kwartaalcijfers. Grote bedrijven meldden dat tekorten aan arbeidskrachten, hogere grondstofprijzen en problemen in de toeleveringsketen de winst niet substantieel hebben aangetast, wat beleggers geruststelde.

Volgens Kiran Ganesh, een multi-assetstrateeg van UBS Global Wealth, nemen markten even een adempauze na de zeer sterke prestaties. "De winsten zijn tot nu toe erg goed en worden breed gedragen. Daarbij wordt met name gelet op de marges en opmerkingen over inputkosten en we hebben niet echt gezien dat daar veel zorgen over bestaan", zei Ganesh. "Dit is wat de rally echt heeft ondersteund."

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten vorige week is gedaald met 6,3 procent. De marktindex daalde van 686,1 naar 643,0.

De tweede helft van de handelsdag werd gedomineerd door de publicatie van het Beige Book. De Federal Reserve sprak van een een bescheiden tot matige groei van de Amerikaanse economie in de afgelopen zomerperiode, met name als gevolg van de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus. Verstoringen in de toeleveringsketen en arbeidstekorten drukten tevens op de groei.

Wat de inflatie betreft meldde het verslag dat in de meeste districten sprake was van een aanzienlijke stijging van de prijzen. De verwachtingen voor de toekomstige prijsgroei varieerde, waarbij sommigen verwachtten dat de prijzen hoog zullen blijven of zelfs verder zullen stijgen, terwijl anderen verwachtten dat de prijzen in de komende twaalf maanden matig zullen stijgen.

Een decemberfuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 1,2 procent, ofwel 0,98 dollar, hoger op 83,42 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de Philadelphia Fed index van oktober, gevolgd door de leidende indicatoren en bestaande woningverkopen van september.

Bedrijfsnieuws

Verizon Communications heeft de outlook voor het hele boekjaar verhoogd, na een sterk derde kwartaal, waarin de omzet met meer dan 4 procent steeg en de winst zelfs met bijna 46 procent. De aangepaste winst per aandeel zal dit jaar vermoedelijk tussen 5,35 en 5,40 dollar liggen. Eerder werd door Verizon gerekend op 5,25 tot 5,35 dollar. Het aandeel steeg ruim 2,0 procent.

Abbott Laboratories heeft zijn jaaroutlook verhoogd, nadat het in het derde kwartaal de resultaten verder heeft zien oplopen. Het aandeel won ruim 3,0 procent.

Dinsdagavond opende Netflix al de boeken. De videodienst wist het afgelopen kwartaal fors meer abonnees te verleiden. Dat werd toegeschreven aan het succes van 'Squid Game' en 'The Witcher’. Netflix kreeg er 4,4 miljoen betalende abonnees bij, wat ruim boven de eigen voorspelling was, van 3,5 miljoen, en ook fors meer dan de 3,78 miljoen die analisten gemiddeld hadden verwacht. Het aantal abonnees komt daarmee op ruim 213 miljoen. Het bedrijf verwacht er in het vierde kwartaal 8,5 miljoen abonnees bij te krijgen. Netflix daalde ruim 2,0 procent.

Micron Technology gaat tot en met 2030 meer dan 150 miljard dollar investeren in de productie van geheugenchips en in R&D. Het aandeel noteerde bijna 1,0 procent hoger.

S&P 500 index 4.536,19 (+0,4%)

Dow Jones index 35.609,34 (+0,4%)

Nasdaq Composite 15.121,68 (-0,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag verdeeld.

Nikkei 225 28.784,33 (-1,6%)

Shanghai Composite 3.603,62 (+0,5%)

Hang Seng 26.060,26 (-0,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1651. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,1652 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1644 op de borden.

USD/JPY Yen 114,06

EUR/USD Euro 1,1651

EUR/JPY Yen 132,88

MACRO-AGENDA:

06:30 Consumentenvertrouwen - Oktober (NL)

06:30 Werkloosheid - September (NL)

11:00 Consumentenvertrouwen - Oktober (Bel)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - Oktober (VS)

16:00 Leidende indicatoren - September (VS)

16:00 Bestaande woningverkopen - September (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Carrefour - Cijfers derde kwartaal (Fra)

07:00 SAP - Cijfers derde kwartaal (Dld)

08:00 Barclays - Cijfers derde kwartaal (VK)

13:00 American Airlines - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 AT&T - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Dow Inc - Cijfers derde kwartaal (VS)

15:00 Nucor - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Intel - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Snap - Cijfers derde kwartaal (VS)