Vertrouwen Nederlandse consument gedaald

(ABM FN-Dow Jones) De stemming onder Nederlandse consumenten is in oktober gedaald ten opzichte van een maand eerder. Dit blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De vertrouwensindex kwam uit op 10 negatief, waar dit een maand eerder nog slechts 5 negatief was.

Zowel het oordeel over de economie als over de koopbereidheid verslechterden.

Met 10 negatief lag het consumentenvertrouwen in oktober onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar van 8 negatief. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit op 36 . Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 met 41 negatief.

In oktober vond 48 procent van de consumenten dat de prijzen in het afgelopen jaar sterk gestegen zijn. Dit is het hoogste percentage sinds het begin van de tijdreeks in 2017. Daarnaast verwachtte 49 procent van de respondenten dat de prijzen in de komende twaalf maanden sterker gaan stijgen dan nu het geval is. In september bedroeg dit percentage nog 35 procent.