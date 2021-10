Bescheiden tot matige groei Amerikaanse economie - Beige Book

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse economie is de afgelopen zomerperiode in een bescheiden tot matig tempo gegroeid, onder andere als gevolg van de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus. Dit stelde het Beige Book van de Federal Reserve dat woensdagavond werd gepubliceerd.

Sommige districten merkten op dat het groeitempo, naast de onzekerheden rond de deltavariant van het coronavirus, tevens vertraagde door verstoringen in de toeleveringsketen en vanwege arbeidstekorten. Een meerderheid van de districten sprak van een positieve groei van de consumentenbestedingen, hoewel de autoverkopen daalden als gevolg van de lage voorraadniveau's en stijgende prijzen.

De prestaties van de reis- en toerismesector varieerde per district, waarbij in sommige districten sprake was van een stijging in activiteiten, terwijl in andere districten sprake was van een daling in activiteit.

De productie groeide matig tot robuust in de meeste delen van het land. De vraag naar leningen was volgens het rapport vlak tot bescheiden. Terwijl de marktomstandigheden in de residentiële vastgoedsector ongewijzigd waren of licht vertraagden, "maar deze markt bleef over het algemeen gezond", aldus het Beige Book.

De landbouwsector presteerde verdeeld, terwijl de energiemarkt per saldo weinig veranderde.

Werkgelegenheid

De werkgelegenheid nam de afgelopen weken in een bescheiden tot matig tempo toe, aangezien de vraag naar werknemers hoog was, maar sprake was van een laag aanbod van arbeidskrachten, zo bleek uit het verslag. Daarbij was met name in de transport- en technologiesector sprake van tekorten aan arbeidskrachten. In de detailhandel, horeca en productiebedrijven werd zelfs gesneden in de openingstijden en werktijden vanwege het tekort aan arbeidskrachten. Bedrijven spraken van een hoog verloop.

De meeste districten spraken van een robuuste loongroei, met hogere aanvangslonen en ondertekenings- en retentiebonussen, flexibele werktijden of meer vakantiedagen, zo vermeldde het Beige Book.

Prijzen

De meeste districten rapporteerden een aanzienlijke stijging van de prijzen, wat werd aangewakkerd door de stijgende vraag naar goederen en grondstoffen. De stijging van de inputkosten waren wijdverbreid in alle industriële sectoren, gedreven door productschaarste als gevolg van de problemen in de toeleveringsketen.

De prijsdruk was volgens het Beige Book tevens het resultaat vanwege beperkingen in de transportsector en arbeids- en grondstofterkorten. Met name de prijzen van staal, elektronische componenten en vrachtkosten stegen de afgelopen verslagperiode aanzienlijk, aldus het Beige Book.

Veel bedrijven verhoogden dientengevolge de verkoopprijzen. De verwachtingen voor de toekomstige prijsgroei varieerde, waarbij sommigen verwachtten dat de prijzen hoog zullen blijven of zelfs verder zullen stijgen, terwijl anderen verwachtten dat de prijzen in de komende twaalf maanden matig zullen stijgen.